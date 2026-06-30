Иран осудил радость министра США из‑за вылета сборной с ЧМ-2026

«В Иране не удивлены подобными враждебными заявлениями — жители страны давно сталкиваются с некорректным отношением и недостоверными высказываниями со стороны американских чиновников.



Такие слова вновь показывают, что представители США не следуют нормам международного права и не соответствуют стандартам, которых ждут от страны-хозяйки крупного международного турнира.



То, что чиновник открыто радуется вылету сборной Ирана, гораздо ярче характеризует его самого, нежели нашу команду. Это свидетельствует о мелочности подхода, при котором даже участие национальной сборной в крупнейшем спортивном событии воспринимается как нечто неприемлемое.



Напомним, после матча с Новой Зеландией главный тренер нашей сборной отмечал, что США демонстрируют нежелание видеть Иран на турнире из‑за непрофессионального и бесчеловечного отношения к команде. Последние заявления лишь укрепляют это мнение», — говорится в заявлении Федерации футбола Ирана.