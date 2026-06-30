Иран осудил радость министра США из‑за вылета сборной с ЧМ-2026

Ранее Маллин остался доволен тем, что сборная Ирана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира и покинула страну: «Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся».
«В Иране не удивлены подобными враждебными заявлениями — жители страны давно сталкиваются с некорректным отношением и недостоверными высказываниями со стороны американских чиновников.
Такие слова вновь показывают, что представители США не следуют нормам международного права и не соответствуют стандартам, которых ждут от страны-хозяйки крупного международного турнира.
То, что чиновник открыто радуется вылету сборной Ирана, гораздо ярче характеризует его самого, нежели нашу команду. Это свидетельствует о мелочности подхода, при котором даже участие национальной сборной в крупнейшем спортивном событии воспринимается как нечто неприемлемое.
Напомним, после матча с Новой Зеландией главный тренер нашей сборной отмечал, что США демонстрируют нежелание видеть Иран на турнире из‑за непрофессионального и бесчеловечного отношения к команде. Последние заявления лишь укрепляют это мнение», — говорится в заявлении Федерации футбола Ирана.
Сборная Ирана провела матчи группового этапа ЧМ-2026 в США, однако команде запрещено было находиться на американской территории вне игровых дней. После каждой игры делегация возвращалась на базу в Мексику.
Участие сборной Ирана на турнире находилось под вопросом с конца февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Федерация футбола Ирана хотела перенести матчи команды из США в Мексику, но этого не произошло.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти