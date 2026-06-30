Киммих назвал виновных в вылете сборной Германии с ЧМ-2026

Сборная Германии уступила Парагваю в матче плей-офф чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались парагвайские футболисты 4:3.
По мнению Киммиха, сами футболисты ответственны за вылет сборной с турнира.
«Я смотрел сборную Германии с детства по телевизору, тогда команда всегда играла в полуфинале или финале. Конечно, хочется подарить это детям, людям и нынешнему поколению.
Факт в том, что мы не смогли дать это всем людям дома. Это очень, очень жаль, особенно в то время, когда это пошло бы нам на пользу и когда в Германии появилось бы то, чем мы можем гордиться. Сборная сейчас, к сожалению, этим не является, и мы все несем за это ответственность. За это мы должны взять на себя ответственность, никто не имеет права оставаться в стороне, мы должны ответить за это, потому что мы, игроки, которые были на поле, все запороли. Это был не тренер, не СМИ, не судья и не соперник — это были только и исключительно мы», — приводит слова Киммиха Sky Sport.
Сборная Германии впервые проиграла в серии пенальти на чемпионатах мира. До этого команда четыре раза одержала победу в сериях пенальти на ЧМ. Также Германия первый раз с 1962 года уступила в первом раунде плей-офф турнира.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти