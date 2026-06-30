Киммих назвал виновных в вылете сборной Германии с ЧМ-2026

«Я смотрел сборную Германии с детства по телевизору, тогда команда всегда играла в полуфинале или финале. Конечно, хочется подарить это детям, людям и нынешнему поколению.



Факт в том, что мы не смогли дать это всем людям дома. Это очень, очень жаль, особенно в то время, когда это пошло бы нам на пользу и когда в Германии появилось бы то, чем мы можем гордиться. Сборная сейчас, к сожалению, этим не является, и мы все несем за это ответственность. За это мы должны взять на себя ответственность, никто не имеет права оставаться в стороне, мы должны ответить за это, потому что мы, игроки, которые были на поле, все запороли. Это был не тренер, не СМИ, не судья и не соперник — это были только и исключительно мы», — приводит слова Киммиха Sky Sport.