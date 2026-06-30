Мбаппе пнул мячом в пресс-атташе сборной Франции: видео

Пресс-служба сборной Франции выложила новое видео с тренировки команды на чемпионате мира по футболу. Заданием для игроков стало исполнить любимый трюк с подбросом мяча. Мбаппе в шуточной манере пнул мяч в пресс-атташе команды и рассмеялся после этого.