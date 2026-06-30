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Мбаппе пнул мячом в пресс-атташе сборной Франции: видео

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пошутил над пресс-атташе команды, попросившего футболистов показать их любимый трюк с подбросом мяча.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пресс-служба сборной Франции выложила новое видео с тренировки команды на чемпионате мира по футболу. Заданием для игроков стало исполнить любимый трюк с подбросом мяча. Мбаппе в шуточной манере пнул мяч в пресс-атташе команды и рассмеялся после этого.

Килиан Мбаппе входит в число лучших бомбардиров чемпионата мира с 4 голами. Такое же количество мячей на счету его партнера по кмоанде Усмана Дембеле, нападающего сборной Бразилии Винисиуса и форварда национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда. Лидирует в списке лучших бомбардиров турнира капитан сборной Аргентины Лионель Месси с 6 голами.

Сборная Франции сыграет в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции во вторник, 30 июня в Нью-Джерси.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.