Дешам дважды поклонился Мбаппе во время замены в матче с Швецией

Когда Мбаппе уходил на замену, Дешам дважды сделал поклон в его сторону. Так 57-летний специалист обыграл шутливое прозвище «диктатор», закрепившееся за футболистом в последние месяцы из-за его колоссального авторитета в сборной Франции.