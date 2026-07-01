Дешам дважды поклонился Мбаппе во время замены в матче с Швецией

27-летний француз отметился дублем в этой встрече, отличившись на 45-й и 74-й минутах. На 85-й минуте тренерский штаб сборной Франции принял решение заменить Мбаппе на Жана-Филиппа Матета.
Когда Мбаппе уходил на замену, Дешам дважды сделал поклон в его сторону. Так 57-летний специалист обыграл шутливое прозвище «диктатор», закрепившееся за футболистом в последние месяцы из-за его колоссального авторитета в сборной Франции.
На минувших выходных Дешам вернулся в расположение сборной Франции из-за похорон матери. Он пропустил матч 3-го тура группового этапа против сборной Норвегии (4:1).
Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции (62) и с шестью мячами делит первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
В ⅛ финала сборная Франции сыграет со сборной Парагвая. Встреча пройдет в Филадельфии в ночь на воскресенье, 5 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.