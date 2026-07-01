Мбаппе обошел Роналдо и стал рекордсменом по голам в плей-офф ЧМ

27-летний француз отметился дублем в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Швеции (3:0). Теперь на его счету десять голов в девяти матчах плей-офф ЧМ. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обойдя бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по восемь мячей.