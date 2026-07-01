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Мбаппе объяснил, почему не может побить рекорд Месси на ЧМ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе сомневается в том, что сможет превзойти рекорд по голам на ЧМ, пока на турнире выступает аргентинец Лионель Месси.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Франции обыграла Швецию со счетом 3:0 в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026. Мбаппе в этой встрече оформил дубль, отличившись на 45-й и 74-й минутах матча. Он был признан лучшим игоком матча.

Мбаппе с шестью забитыми мячами делит первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата мира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. В ходе турнира Месси установил новый рекорд по количеству голов на чемпионатах мира — он превзошел достижение немца Мирослава Клозе. Сейчас на счету аргентинского капитана 19 мячей, тогда как у Мбаппе — 18.

— Как я уже говорил, наша цель — пройти как можно дальше, добраться до финала и попытаться выиграть турнир. Мы идем шаг за шагом. Конечно, чем больше голов забиваешь, тем выше поднимаешься в списке бомбардиров, это очевидно. Но о рекорде я не думаю. Пока Месси на турнире, он наверняка забьет еще. Меня гораздо больше волнует, с кем нам предстоит сыграть дальше и насколько мы близки к нашей главной цели — выходу в финал, — приводит слова Мбаппе As.

В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Франции 4 июля сыграет против Парагвая в Филадельфии.

Чемпиона мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти