Мбаппе объяснил, почему не может побить рекорд Месси на ЧМ

— Как я уже говорил, наша цель — пройти как можно дальше, добраться до финала и попытаться выиграть турнир. Мы идем шаг за шагом. Конечно, чем больше голов забиваешь, тем выше поднимаешься в списке бомбардиров, это очевидно. Но о рекорде я не думаю. Пока Месси на турнире, он наверняка забьет еще. Меня гораздо больше волнует, с кем нам предстоит сыграть дальше и насколько мы близки к нашей главной цели — выходу в финал, — приводит слова Мбаппе As.