Мбаппе объяснил, почему не может побить рекорд Месси на ЧМ

Мбаппе с шестью забитыми мячами делит первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата мира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. В ходе турнира Месси установил новый рекорд по количеству голов на чемпионатах мира — он превзошел достижение немца Мирослава Клозе. Сейчас на счету аргентинского капитана 19 мячей, тогда как у Мбаппе — 18.
— Как я уже говорил, наша цель — пройти как можно дальше, добраться до финала и попытаться выиграть турнир. Мы идем шаг за шагом. Конечно, чем больше голов забиваешь, тем выше поднимаешься в списке бомбардиров, это очевидно. Но о рекорде я не думаю. Пока Месси на турнире, он наверняка забьет еще. Меня гораздо больше волнует, с кем нам предстоит сыграть дальше и насколько мы близки к нашей главной цели — выходу в финал, — приводит слова Мбаппе As.
В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Франции 4 июля сыграет против Парагвая в Филадельфии.
Чемпиона мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти