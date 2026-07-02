Хабиб высказался о камбэке Бельгии в матче с Сенегалом на ЧМ

«Это что за матч был интересный. Драмы больше, чем самого футбола. Был пенальти или нет я затрудняюсь сказать, но я бы не поставил пенальти. Очень жаль Сенегал, на этом чемпионате они поинтереснее Бельгии. Бельгия показывает пример того, как нельзя играть в футбол, с таким составом они обязаны играть лучше», — написал Хабиб в своем телеграм-канале.