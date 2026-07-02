Хабиб высказался о камбэке Бельгии в матче с Сенегалом на ЧМ

Бельгийцы проигрывали 0:2 к 86-й минуте, но смогли сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Победный гол на 125-й минуте с пенальти забил капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс.
«Это что за матч был интересный. Драмы больше, чем самого футбола. Был пенальти или нет я затрудняюсь сказать, но я бы не поставил пенальти. Очень жаль Сенегал, на этом чемпионате они поинтереснее Бельгии. Бельгия показывает пример того, как нельзя играть в футбол, с таким составом они обязаны играть лучше», — написал Хабиб в своем телеграм-канале.
В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет со сборной США, которая оказалась сильнее команды Боснии и Герцеговины (2:0). Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти