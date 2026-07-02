«С меня хватит таких матчей». Лукаку — о победе сборной Бельгии

По ходу встречи бельгийцы уступали со счетом 0:2, однако сумели отыграться и вырвали победу в дополнительное время — 3:2. Лукаку стал автором одного из голов команды, отличившись на 86-й минуте.
После финального свистка Лукаку отметил характер команды и подчеркнул, что именно сплоченность помогла бельгийцам добиться результата.
«С меня хватит таких матчей! Матч получился очень напряженным, но мы выложились полностью. Мы уступали в счете, однако проявили характер. В таких играх это необходимо.
Сборная Сенегала — одна из лучших команд на этом турнире. С технической, физической и тактической точек зрения нам было действительно тяжело. Но когда мы увеличили интенсивность прессинга и начали выигрывать подборы, проявился наш командный дух, и мы победили в этом матче», — приводит слова Лукаку пресс-служба ФИФА.
Напомним, сборная Бельгии завоевала бронзовые награды мирового первенства 2018 года в России. Лучшим результатом сборной Сенегала на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 2002 году.
В ⅛ финала сборная Бельгии 6 июля сыграет с национальной командой США в Сиэтле.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти