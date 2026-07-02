«С меня хватит таких матчей». Лукаку — о победе сборной Бельгии

«С меня хватит таких матчей! Матч получился очень напряженным, но мы выложились полностью. Мы уступали в счете, однако проявили характер. В таких играх это необходимо.



Сборная Сенегала — одна из лучших команд на этом турнире. С технической, физической и тактической точек зрения нам было действительно тяжело. Но когда мы увеличили интенсивность прессинга и начали выигрывать подборы, проявился наш командный дух, и мы победили в этом матче», — приводит слова Лукаку пресс-служба ФИФА.