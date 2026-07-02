Тухель: мы победили благодаря блестящей идее моего ассистента

«У Барри была блестящая идея поставить Деклана на эту позицию. Его качество игры на фланге позволило ему делать более сложные навесы, которые было сложнее отразить — они обеспечили больше навесов и ударов с внешней стороны поля. Также у нас появилась дополнительная поддержка для Букайо Сака, а с Эзе у нас было лучшее взаимодействие на правом фланге, что помогло и открыло возможности для атаки. Так что вся заслуга принадлежит моему ассистенту», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.