Тухель: мы победили благодаря блестящей идее моего ассистента

Англичане пропустили уже на седьмой минуте и не могли отыграться до 75-й минуты, пока Харри Кейн не оформил дубль в концовке встречи. Тухель отметил, что переломить ход матча помогла идея его ассистента перевести Деклана Райса из опорной зоны на позицию крайнего защитника.
«У Барри была блестящая идея поставить Деклана на эту позицию. Его качество игры на фланге позволило ему делать более сложные навесы, которые было сложнее отразить — они обеспечили больше навесов и ударов с внешней стороны поля. Также у нас появилась дополнительная поддержка для Букайо Сака, а с Эзе у нас было лучшее взаимодействие на правом фланге, что помогло и открыло возможности для атаки. Так что вся заслуга принадлежит моему ассистенту», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.
В ⅛ финала сборная Англии сыграет со сборной Мексики. Встреча пройдет в Мехико в ночь на среду, 6 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти