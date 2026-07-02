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Тухель: мы победили благодаря блестящей идее моего ассистента

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал вклад своего ассистента Энтони Барри в волевой победе над ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. Об этом сообщает The Sun.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Англичане пропустили уже на седьмой минуте и не могли отыграться до 75-й минуты, пока Харри Кейн не оформил дубль в концовке встречи. Тухель отметил, что переломить ход матча помогла идея его ассистента перевести Деклана Райса из опорной зоны на позицию крайнего защитника.

«У Барри была блестящая идея поставить Деклана на эту позицию. Его качество игры на фланге позволило ему делать более сложные навесы, которые было сложнее отразить — они обеспечили больше навесов и ударов с внешней стороны поля. Также у нас появилась дополнительная поддержка для Букайо Сака, а с Эзе у нас было лучшее взаимодействие на правом фланге, что помогло и открыло возможности для атаки. Так что вся заслуга принадлежит моему ассистенту», — сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.

В ⅛ финала сборная Англии сыграет со сборной Мексики. Встреча пройдет в Мехико в ночь на среду, 6 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.

Англия
2:1
Первый тайм: 0:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти