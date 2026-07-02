Тренер сборной Бельгии оценил камбэк в матче Сенегалом на ЧМ

«В футболе всегда возможно все, если в это верить. Сила этой команды также заключается в игроках, выходящих на замену, потому что с одиннадцатью футболистами невозможно добиться результатов.



Мы внесли необходимые коррективы со второй половины первого тайма: делали ключевые передачи слишком далеко от ворот, когда в этом не было необходимости. Мы исправили это, и игра улучшилась, хотя мы и пропустили второй гол», — приводит слова Гарсии ФИФА.