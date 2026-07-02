Тренер сборной Бельгии оценил камбэк в матче Сенегалом на ЧМ

По ходу встречи бельгийцы уступали со счетом 0:2, однако сумели отыграться, перевели игру в дополнительное время и вырвали победу — 3:2. После финального свистка наставник заявил, что этот матч стал подтверждением того, что в футболе исход встречи может измениться в любой момент.
«В футболе всегда возможно все, если в это верить. Сила этой команды также заключается в игроках, выходящих на замену, потому что с одиннадцатью футболистами невозможно добиться результатов.
Мы внесли необходимые коррективы со второй половины первого тайма: делали ключевые передачи слишком далеко от ворот, когда в этом не было необходимости. Мы исправили это, и игра улучшилась, хотя мы и пропустили второй гол», — приводит слова Гарсии ФИФА.
В ⅛ финала сборная Бельгии 6 июля сыграет с национальной командой США в Сиэтле.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти