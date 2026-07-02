Куртуа — о победе сборной Бельгии: Не переставали верить

По ходу встречи бельгийцы уступали со счетом 0:2, однако сумели отыграться и вырвали победу в дополнительное время — 3:2. Голкипер отметил, что команда не потеряла веру в успех даже в самый сложный момент, а также вспомнил аналогичный камбэк на чемпионате мира 2018 года в матче против Японии.
«Это был по-настоящему тяжелый матч, особенно после того, как мы уступали 0:2, но мы обязаны были продолжать верить.
Восемь лет назад у нас был похожий сценарий в матче с Японией. Мы тоже проигрывали 0:2, а в итоге вырвали победу 3:2.
В футболе один гол может перевернуть все. Так вышло и в этот раз, и я очень горжусь командой за то, что мы не переставали верить в успех», — приводит слова Куртуа пресс-служба ФИФА.
В матче ⅛ финала плей-офф ЧМ-2018 в России сборная Бельгии обыграла Японию со счетом 3:2, уступая к 52-й минуте встречи 0:2. На том турнире Бельгия завоевала бронзовые награды.
В ⅛ финала ЧМ-2026 сборная Бельгии 6 июля сыграет с национальной командой США в Сиэтле.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти