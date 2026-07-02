Куртуа — о победе сборной Бельгии: Не переставали верить

«Это был по-настоящему тяжелый матч, особенно после того, как мы уступали 0:2, но мы обязаны были продолжать верить.



Восемь лет назад у нас был похожий сценарий в матче с Японией. Мы тоже проигрывали 0:2, а в итоге вырвали победу 3:2.



В футболе один гол может перевернуть все. Так вышло и в этот раз, и я очень горжусь командой за то, что мы не переставали верить в успех», — приводит слова Куртуа пресс-служба ФИФА.