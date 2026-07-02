Тренер ДР Конго узнал о смерти отца после матча с Англией

Сборная ДР Конго долгое время удерживала преимущество в матче с командой Англии. Конголезцы забили мяч уже на седьмой минуте и вели в счете до 75-й минуты, пока Харри Кейн не сравнял счет. А на 86-й минуте форвард «Баварии» оформил дубль и обеспечил своей команде выход в ⅛ финала.
Сразу после завершения встречи, во время пресс-конференции, пресс-секретарь сборной ДР Конго сообщил Десабр трагическую новость. Представитель команды заявил: «Мы вынуждены сообщить, что тренер потерял своего отца, поэтому выражаем искренние соболезнования». Несмотря на эмоциональный момент, тренер поблагодарил присутствующих и завершил общение с представителями СМИ.
Себастьян Десабр возглавил сборную ДР Конго 7 августа 2022 года. Среди его главных достижений — выход в полуфинал Кубка африканских наций-2023, первый за 52 года выход сборной на чемпионат мира, а также выход из группового этапа ЧМ-2026 после поражения от Колумбии (0:1), ничьи с Португалией (1:1) и победы над Узбекистаном (3:1).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем первенства планеты является сборная Аргентины.
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти