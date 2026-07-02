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Тренер ДР Конго узнал о смерти отца после матча с Англией

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр узнал о смерти своего отца сразу после поражения от Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная ДР Конго долгое время удерживала преимущество в матче с командой Англии. Конголезцы забили мяч уже на седьмой минуте и вели в счете до 75-й минуты, пока Харри Кейн не сравнял счет. А на 86-й минуте форвард «Баварии» оформил дубль и обеспечил своей команде выход в ⅛ финала.

Сразу после завершения встречи, во время пресс-конференции, пресс-секретарь сборной ДР Конго сообщил Десабр трагическую новость. Представитель команды заявил: «Мы вынуждены сообщить, что тренер потерял своего отца, поэтому выражаем искренние соболезнования». Несмотря на эмоциональный момент, тренер поблагодарил присутствующих и завершил общение с представителями СМИ.

Себастьян Десабр возглавил сборную ДР Конго 7 августа 2022 года. Среди его главных достижений — выход в полуфинал Кубка африканских наций-2023, первый за 52 года выход сборной на чемпионат мира, а также выход из группового этапа ЧМ-2026 после поражения от Колумбии (0:1), ничьи с Португалией (1:1) и победы над Узбекистаном (3:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем первенства планеты является сборная Аргентины.

Англия
2:1
Первый тайм: 0:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти