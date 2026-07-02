Тренер ДР Конго узнал о смерти отца после матча с Англией

Сборная ДР Конго долгое время удерживала преимущество в матче с командой Англии. Конголезцы забили мяч уже на седьмой минуте и вели в счете до 75-й минуты, пока Харри Кейн не сравнял счет. А на 86-й минуте форвард «Баварии» оформил дубль и обеспечил своей команде выход в ⅛ финала.