Рамуш: Обычно я забиваю и решаю исход матчей

«Сложный матч. Мы уступали в счете, но одержали отчаянную и волевую победу. Самое главное, что мы прошли дальше и показали силу нашей команды. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре.



Свой гол я забил на инстинктах. Знаю, что обычно проявляю себя как раз в такие моменты. Обычно я забиваю и решаю исход матчей. И снова показал — я здесь, чтобы помочь. Если у меня нет энергии, то я не могу помочь команде. В этот раз мне это удалось, и это того стоило. Криштиану Роналду уже сказал мне, что я буду важен и помогу команде. Я сказал партнерам по команде в раздевалке не волноваться и что если я выйду на поле, то забью. Сдержал свое слово», — приводит слова Рамуша A Bola.