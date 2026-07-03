Рамуш: Обычно я забиваю и решаю исход матчей

Именно форвард принес своей команде путевку в следующий раунд, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время (90+4).
«Сложный матч. Мы уступали в счете, но одержали отчаянную и волевую победу. Самое главное, что мы прошли дальше и показали силу нашей команды. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре.
Свой гол я забил на инстинктах. Знаю, что обычно проявляю себя как раз в такие моменты. Обычно я забиваю и решаю исход матчей. И снова показал — я здесь, чтобы помочь. Если у меня нет энергии, то я не могу помочь команде. В этот раз мне это удалось, и это того стоило. Криштиану Роналду уже сказал мне, что я буду важен и помогу команде. Я сказал партнерам по команде в раздевалке не волноваться и что если я выйду на поле, то забью. Сдержал свое слово», — приводит слова Рамуша A Bola.
В ⅛ финала Португалия 6 июля сыграет с Испанией в Далласе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти