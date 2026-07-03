«ВАР используется избирательно». Модрич — о пенальти Португалии

На 64-й минуте при счете 1:0 в пользу хорватов норвежский судя Эспен Эскос после фола Николы Влашича на Ренату Вейге назначил пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.
«Хорватия заслужила гораздо большего. Некоторые вещи сложились не в нашу пользу. Этот пенальти… Я говорил о ВАР еще в самом начале, когда его только ввели — что он мне не нравится. Со временем этот инструмент стал полезен в некоторых ситуациях, но его используют неправильно, избирательно или с учетом статуса команды.
ВАР должен вмешиваться, если это ошибка на 200 процентов. Но если это не так, если это серая зона, то нет смысла вмешиваться. Нет необходимости обращаться к ВАР. Это не пенальти. Игроки боролись друг с другом, толкались. Влашич не тянул соперника, они оба упали. Вот почему нельзя назначать пенальти в такой игре. Вот почему я говорю, что пенальти нужно назначать только в случае стопроцентной ошибки. Меня это раздражает, это идет во вред. Что есть, то есть. Давайте двигаться дальше.
Не будем жаловаться, но, конечно, некоторые вещи меня беспокоят, потому что решается судьба, она определяет настроение для всего, что ты делаешь, от чего ты отказываешься, ради чего изводишь себя, за что борешься. Больше не буду об этом говорить. Мы можем гордиться тем, как играли, как боролись, как представляли Хорватию, особенно во втором тайме. Это та Хорватия, которую все знают, которую уважают и любят во всем мире. Давайте двигаться дальше», — сказал Модрич.
В ⅛ финала сборная Португалии сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет в Далласе в понедельник, 6 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти