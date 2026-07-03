Ламин Ямаль: Моя мечта — выиграть чемпионат мира с Испанией

Форвард рассказал о поддержке семьи и признался, что главной целью считает победу на мировом первенстве.
«Меня трогает до глубины души, когда я вижу счастливого брата, когда вижу, что моя мама наконец живет той жизнью, о которой всегда мечтала, вижу своих друзей… В конце концов, это именно то, чего я хочу, — это самая заветная мечта любого ребенка, даже если отбросить футбол и все остальное. Мой брат для меня — все, он для меня как сын, и я просто без ума от него.
В целом я очень счастлив. Главное — что мы побеждаем и проходим дальше, остальное неважно. Что для меня значит этот турнир? Это вершина футбола. Нет ничего выше, чем чемпионат мира.
Когда ребенок мечтает стать футболистом, он мечтает играть за свою сборную, а вот я — уже здесь, на чемпионате мира. Сосредоточен на том, чтобы пройти как можно дальше и осуществить свою мечту — выиграть мундиаль с Испанией. Потихоньку я снова начинаю чувствовать себя самим собой, нахожу те зоны и совершаю те рывки, которые от меня требуются», — приводит слова Ямаля пресс-служба ФИФА.
Ламин Ямаль с апреля восстанавливался от травмы подколенного сухожилия. Впервые он вышел в старте сборной Испании на ЧМ-2026 в матче группового этапа с Саудовской Аравией (4:0). В этой встрече 18-летний футболист забил гол.
В ⅛ финала плей-офф чемпионата мира сборная Испании 6 июля сыграет с национальной командой Португалии. Встреча пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени.
Луис Де ла Фуэнте
Ральф Рангник
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
36′
Педро Порро
(Алекс Баэна)
66′
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
89′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
16
Родри
19
Ламин Ямаль
85′
9
Гави
15
Алекс Баэна
71′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
71′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
90′
2
Марк Пубиль
20
Педри
90′
8
Фабиан Руис
1
Александр Шлагер
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
24
Пауль Ваннер
3
Кевин Дансо
8
Давид Алаба
5
Штефан Пош
83′
85′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
60′
7
Марко Арнаутович
11
Михаэль Грегорич
60′
14
Саша Калайджич
6
Николас Зайвальд
46′
10
Флориан Гриллич
4
Ксавер Шлагер
46′
17
Карни Чуквуэмека
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махбод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти