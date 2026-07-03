Ламин Ямаль: Моя мечта — выиграть чемпионат мира с Испанией

«Меня трогает до глубины души, когда я вижу счастливого брата, когда вижу, что моя мама наконец живет той жизнью, о которой всегда мечтала, вижу своих друзей… В конце концов, это именно то, чего я хочу, — это самая заветная мечта любого ребенка, даже если отбросить футбол и все остальное. Мой брат для меня — все, он для меня как сын, и я просто без ума от него.



В целом я очень счастлив. Главное — что мы побеждаем и проходим дальше, остальное неважно. Что для меня значит этот турнир? Это вершина футбола. Нет ничего выше, чем чемпионат мира.



Когда ребенок мечтает стать футболистом, он мечтает играть за свою сборную, а вот я — уже здесь, на чемпионате мира. Сосредоточен на том, чтобы пройти как можно дальше и осуществить свою мечту — выиграть мундиаль с Испанией. Потихоньку я снова начинаю чувствовать себя самим собой, нахожу те зоны и совершаю те рывки, которые от меня требуются», — приводит слова Ямаля пресс-служба ФИФА.