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Кержаков назвал голкипера, который впечатлил игрой на ЧМ-2026

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков выделил голкипера сборной ДР Конго Лионеля Мпаси среди всех вратарей, принимающих участие в чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

«Если честно, все матчи сложно смотреть. Честно признаюсь, что даже матчи, которые начинаются в десять вечера, я с трудом досматриваю — уже клонит в сон. Как ни странно, усталости сейчас больше, чем во время игровой карьеры. Из вратарей кого выделю… В принципе, все вратари, которые на слуху, все подтвердили свой класс. Наверное, понравился вратарь ДР Конго Лионель Мпаси. И если мы даже не берем последнюю игру с Англией, я еще заметил и выделил по игре с Португалией именно его активную игру на выходах. И в подстраховке он очень понравился», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Лионелю Мпаси 31 год. Он родился во Франции в семье родителей из Конго. Всю свою карьеру он провел во Франции — за «Гавр», «Родез», молодежные команды «ПСЖ» и «Тулузы». Сборная ДР Конго уступила команде Англии в 1/16 финала (1:2) и завершила свое выступление на мировом первенстве.

Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита». Всего в составе питерцев голкипер провел 138 матчей. С сине-бело-голубыми он 8 раз становился чемпионом России, 3 раза выигрывал Кубок России и 7 раз — Суперкубок страны. После сезона-2025/26 вратарь завершил игровую карьеру. На клубном уровне Кержаков также выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

Англия
2:1
Первый тайм: 0:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти