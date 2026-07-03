Кержаков назвал голкипера, который впечатлил игрой на ЧМ-2026

«Если честно, все матчи сложно смотреть. Честно признаюсь, что даже матчи, которые начинаются в десять вечера, я с трудом досматриваю — уже клонит в сон. Как ни странно, усталости сейчас больше, чем во время игровой карьеры. Из вратарей кого выделю… В принципе, все вратари, которые на слуху, все подтвердили свой класс. Наверное, понравился вратарь ДР Конго Лионель Мпаси. И если мы даже не берем последнюю игру с Англией, я еще заметил и выделил по игре с Португалией именно его активную игру на выходах. И в подстраховке он очень понравился», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
Лионелю Мпаси 31 год. Он родился во Франции в семье родителей из Конго. Всю свою карьеру он провел во Франции — за «Гавр», «Родез», молодежные команды «ПСЖ» и «Тулузы». Сборная ДР Конго уступила команде Англии в 1/16 финала (1:2) и завершила свое выступление на мировом первенстве.
Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита». Всего в составе питерцев голкипер провел 138 матчей. С сине-бело-голубыми он 8 раз становился чемпионом России, 3 раза выигрывал Кубок России и 7 раз — Суперкубок страны. После сезона-2025/26 вратарь завершил игровую карьеру. На клубном уровне Кержаков также выступал за «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти