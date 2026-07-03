Кержаков назвал голкипера, который впечатлил игрой на ЧМ-2026

«Если честно, все матчи сложно смотреть. Честно признаюсь, что даже матчи, которые начинаются в десять вечера, я с трудом досматриваю — уже клонит в сон. Как ни странно, усталости сейчас больше, чем во время игровой карьеры. Из вратарей кого выделю… В принципе, все вратари, которые на слуху, все подтвердили свой класс. Наверное, понравился вратарь ДР Конго Лионель Мпаси. И если мы даже не берем последнюю игру с Англией, я еще заметил и выделил по игре с Португалией именно его активную игру на выходах. И в подстраховке он очень понравился», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».