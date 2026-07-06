Кейн обошел Фонтена и вошел в топ-5 бомбардиров в истории ЧМ

Минувшей ночью 32-летний англичанин забил свой 14-й гол в 16-м матче на ЧМ, реализовав пенальти в ворота сборной Мексики (3:2) в ⅛ финала ЧМ-2026.
По голам на мундиалях Кейн обошел бывшего нападающего сборной Франции Жюста Фонтена, который забил 13 мячей в шести матчах на ЧМ-1958, и сравнялся с экс-нападающим сборной ФРГ Гердом Мюллером, на счету которого 14 голов в 13 играх на ЧМ-1970 и ЧМ-1974. Больше них забивали только бразилец Роналдо (15), немец Мирослав Клозе (16), француз Килиан Мбаппе (19) и аргентинец Лионель Месси (20).
На счету Кейна шесть голов в пяти матчах на ЧМ-2026. Он идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров турнира, уступая Килиану Мбаппе (Франция), Эрлингу Холанду (Норвегия) и Лионелю Месси (Аргентина), в активе которых по семь мячей.
На ЧМ-2018 в России Кейн отметился шестью голами, на ЧМ-2022 в Катаре — двумя. Всего на его счету 119 матчей за сборную Англии, в которых он забил 85 мячей. Кейн является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
В ¼ финала сборная Англии сыграет со сборной Норвегии. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти