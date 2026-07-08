Ромарио поставил Роналду в один ряд с Пеле и Месси

«Я должен воспользоваться этой возможностью и могу только поблагодарить Криштиану Роналду за все, что он сделал. Он не родился с талантом Месси, Марадоны, Неймара или Роналдиньо Гаушу, но он был монстром. То, что он сделал для футбола, для тех, кто любит футбол…» — сказал Ромарио.