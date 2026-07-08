Ромарио поставил Роналду в один ряд с Пеле и Месси

Чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Ромарио высказался о месте Криштиану Роналду в истории футбола после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на Romário TV.
«Я должен воспользоваться этой возможностью и могу только поблагодарить Криштиану Роналду за все, что он сделал. Он не родился с талантом Месси, Марадоны, Неймара или Роналдиньо Гаушу, но он был монстром. То, что он сделал для футбола, для тех, кто любит футбол…» — сказал Ромарио.
Бразилец отметил, что Роналду близок к отметке в 1000 голов за карьеру, и поставил португальца в один ряд с великими игроками прошлого.
«Он близок к 1000 голам, не хватает всего 24. К сожалению, он еще один из великих в истории футбола без чемпионата мира. Но его полка — это Пеле, Месси, Марадона, Ромарио, Роналдо Феномен и вся эта компания», — добавил Ромарио.
Сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения от Испании со счетом 0:1. Роналду после матча заявил, что больше не будет участвовать в чемпионатах мира.
Роналду 41 год. На чемпионате мира-2026 он забил три мяча. Со сборной Португалии форвард выигрывал чемпионат Европы-2016 и Лигу наций, но ни разу не становился чемпионом мира.