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Ромарио поставил Роналду в один ряд с Пеле и Месси

Чемпион мира-1994 считает, что отсутствие титула чемпиона мира не меняет статус португальца в истории футбола.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Чемпион мира-1994 в составе сборной Бразилии Ромарио высказался о месте Криштиану Роналду в истории футбола после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на Romário TV.

«Я должен воспользоваться этой возможностью и могу только поблагодарить Криштиану Роналду за все, что он сделал. Он не родился с талантом Месси, Марадоны, Неймара или Роналдиньо Гаушу, но он был монстром. То, что он сделал для футбола, для тех, кто любит футбол…» — сказал Ромарио.

Бразилец отметил, что Роналду близок к отметке в 1000 голов за карьеру, и поставил португальца в один ряд с великими игроками прошлого.

«Он близок к 1000 голам, не хватает всего 24. К сожалению, он еще один из великих в истории футбола без чемпионата мира. Но его полка — это Пеле, Месси, Марадона, Ромарио, Роналдо Феномен и вся эта компания», — добавил Ромарио.

Сборная Португалии завершила выступление на ЧМ-2026 после поражения от Испании со счетом 0:1. Роналду после матча заявил, что больше не будет участвовать в чемпионатах мира.

Роналду 41 год. На чемпионате мира-2026 он забил три мяча. Со сборной Португалии форвард выигрывал чемпионат Европы-2016 и Лигу наций, но ни разу не становился чемпионом мира.