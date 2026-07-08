Ловчев: В сборной Бразилии главный не Анчелотти, а Винисиус

— Бесков после поражения от «Вердера» 2:6 говорил: «Я своей вины не чувствую». А в чем вы видите сейчас вину Анчелотти? Чего он не смог в сборной Бразилии?
— Я начну издалека — но пусть вас это не смущает. Мы придем к Анчелотти. Хороший тренер, плохой… Все определяет результат. Но сейчас с футболистами управляться сложно — все миллионеры. Вокруг них крутятся персональные тренеры, агенты, няньки. Вот теперь мы дошли до Анчелотти!
— У нас как у самураев — путь прекраснее конечной станции.
— Вы хоть раз видели, чтоб Анчелотти кому-нибудь пихал? Хоть раз? Я не помню — ни в «Реале», ни в сборной Бразилии! Да, понятно, внутри него клокочет. Но Анчелотти прекрасно понимает, что главный здесь не он, а Винисиус. Или еще кто-то. А жаль. Мне казалось, сегодняшняя Бразилия способна побороться за золото вместе с Аргентиной.
— Вот как?
— Это осталось с прежних времен — когда один чемпионат мира проводился в Латинской Америке, а следующий в Европе. В Америке выигрывали свои, в Европе — европейцы.
— Мне Анчелотти ужасно жалко.
— А почему он оказался в сборной Бразилии? Не случайно же — а потому, что те начали валиться! Кого в Бразилии можно назвать сегодняшней звездой? Неймара, который уже давно не играет в футбол? Только Винисиуса, все! Пеле, Гарринча, Вава, Роналдиньо — все они в прошлом, — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».
Бразильцы завершили выступление на ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Впервые с 1990 года «пентакампеоны» не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира. По данным СМИ, Бразильская конфедерация футбола и Карло Анчелотти договорились продолжить совместную работу по действующему контракту. 67-летний итальянский специалист начнет процесс перестройки сборной Бразилии к ЧМ-2030, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала десять побед при трех ничьих и четырех поражениях. Следующие матчи сборная Бразилии сыграет в конце сентября. У команды Карло Анчелотти запланированы два товарищеских матча против сборной Австралии — 25 сентября в Таунсвилле и 29 сентября в Брисбене.