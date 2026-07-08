Ловчев: В сборной Бразилии главный не Анчелотти, а Винисиус

— Вы хоть раз видели, чтоб Анчелотти кому-нибудь пихал? Хоть раз? Я не помню — ни в «Реале», ни в сборной Бразилии! Да, понятно, внутри него клокочет. Но Анчелотти прекрасно понимает, что главный здесь не он, а Винисиус. Или еще кто-то. А жаль. Мне казалось, сегодняшняя Бразилия способна побороться за золото вместе с Аргентиной.