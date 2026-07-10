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Сенат Парагвая осудил Амарилью за высказывания о Мбаппе

Сенат Парагвая большинством голосов принял официальную резолюцию, осуждающую коллегу Селесту Амарилью за высказывания в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает AP, решение было принято после почти пяти часов дебатов в верхней палате парламента. Сенат Парагвая назвал высказывания Селесты Амарильи расистскими и дискриминационными.

Сборная Франции в ⅛ финала ЧМ-2026 встречалась с парагвайцами и одержала победу со счетом 1:0. Селеста Амарилья после матча опубликовала пост с оскорблениями в адрес Килиана Мбаппе, который в одном из эпизодов отказался пожимать руку вратарю парагвайцев Орландо Хилю. По мнению Амарильи, парагвайских футболистов можно упрекнуть лишь в одном — никто не дал Мбаппе пощечину после игры. При этом Амарилья подчеркнула, что не является любительницей футбола.

«Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по счастливой случайности», — написала она в соцсетях.

Мбаппе в ответ назвал Селесту Амарилью презренной женщиной, недостойной своего положения. Нападающий мадридского «Реала» пообещал, что никогда не позволит подобным персонам насаждать ненависть и расизм по всему миру. После этого политик пригрозила французу судом.

Накануне сборная Франции провела четвертьфинальный поединок против марокканцев. Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Мбаппе также не реализовал пенальти. В полуфинале мирового первенства французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
15
Густаво Гомес
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
14
Андрес Кубас
10
Мигель Альмирон
71′
11
Маурисиу
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
71′
21
Габриэль Авалос
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Ассистент ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти