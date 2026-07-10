Сенат Парагвая осудил Амарилью за высказывания о Мбаппе

Сборная Франции в ⅛ финала ЧМ-2026 встречалась с парагвайцами и одержала победу со счетом 1:0. Селеста Амарилья после матча опубликовала пост с оскорблениями в адрес Килиана Мбаппе, который в одном из эпизодов отказался пожимать руку вратарю парагвайцев Орландо Хилю. По мнению Амарильи, парагвайских футболистов можно упрекнуть лишь в одном — никто не дал Мбаппе пощечину после игры. При этом Амарилья подчеркнула, что не является любительницей футбола.