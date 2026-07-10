Сенат Парагвая осудил Амарилью за высказывания о Мбаппе

Как сообщает AP, решение было принято после почти пяти часов дебатов в верхней палате парламента. Сенат Парагвая назвал высказывания Селесты Амарильи расистскими и дискриминационными.
Сборная Франции в ⅛ финала ЧМ-2026 встречалась с парагвайцами и одержала победу со счетом 1:0. Селеста Амарилья после матча опубликовала пост с оскорблениями в адрес Килиана Мбаппе, который в одном из эпизодов отказался пожимать руку вратарю парагвайцев Орландо Хилю. По мнению Амарильи, парагвайских футболистов можно упрекнуть лишь в одном — никто не дал Мбаппе пощечину после игры. При этом Амарилья подчеркнула, что не является любительницей футбола.
«Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по счастливой случайности», — написала она в соцсетях.
Мбаппе в ответ назвал Селесту Амарилью презренной женщиной, недостойной своего положения. Нападающий мадридского «Реала» пообещал, что никогда не позволит подобным персонам насаждать ненависть и расизм по всему миру. После этого политик пригрозила французу судом.
Накануне сборная Франции провела четвертьфинальный поединок против марокканцев. Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Мбаппе также не реализовал пенальти. В полуфинале мирового первенства французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
15
Густаво Гомес
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
14
Андрес Кубас
10
Мигель Альмирон
71′
11
Маурисиу
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
71′
21
Габриэль Авалос
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Ассистент ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти