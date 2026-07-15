Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Влазния
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Атерт
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.40
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.45
П2
4.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.14
П2
1.64

Мбаппе стал худшим игроком ЧМ-2026 по оборонительным действиям

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе показал худший результат среди всех участников ЧМ-2026 по количеству оборонительных действий. Об этом сообщает FotMob.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний нападающий оказался на последнем 602-м месте среди всех полевых игроков, которые отыграли на турнире как минимум 90 минут.

К оборонительным действиям относятся подкаты, отборы мяча, перехваты и заблокированные удары. За семь матчей Мбаппе совершил лишь одно успешное действие в защите. Для сравнения, Лионель Месси выполнил 11 успешных оборонительных действий на турнире, Эрлинг Холанд — 10, а Криштиану Роналду — 5.

Ранее Мбаппе разделил последнее 6044-е место в аналогичном исследовании Opta по итогам сезона-2025/26 в топ-20 лиг мира.

Мбаппе и Месси с восемью мячами возглавляют список лучших бомбардиров ЧМ-2026, при этом у 39-летнего аргентинца имеется еще один матч в запасе.

Накануне сборная Франции уступила сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. В матче за третье место французы сыграют с Англией или Аргентиной. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.