Мбаппе стал худшим игроком ЧМ-2026 по оборонительным действиям

Накануне сборная Франции уступила сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. В матче за третье место французы сыграют с Англией или Аргентиной. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

