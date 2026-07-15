Мбаппе стал худшим игроком ЧМ-2026 по оборонительным действиям

27-летний нападающий оказался на последнем 602-м месте среди всех полевых игроков, которые отыграли на турнире как минимум 90 минут.
К оборонительным действиям относятся подкаты, отборы мяча, перехваты и заблокированные удары. За семь матчей Мбаппе совершил лишь одно успешное действие в защите. Для сравнения, Лионель Месси выполнил 11 успешных оборонительных действий на турнире, Эрлинг Холанд — 10, а Криштиану Роналду — 5.
Ранее Мбаппе разделил последнее 6044-е место в аналогичном исследовании Opta по итогам сезона-2025/26 в топ-20 лиг мира.
Мбаппе и Месси с восемью мячами возглавляют список лучших бомбардиров ЧМ-2026, при этом у 39-летнего аргентинца имеется еще один матч в запасе.
Накануне сборная Франции уступила сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. В матче за третье место французы сыграют с Англией или Аргентиной. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.