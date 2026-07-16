«Челси» удалил пост с Энцо Фернандесом из-за критики фанатов

15 июля сборная Аргентины победила команду Англии в полуфинале ЧМ-2026. Счет в матче на 55-й минуте открыл Энтони Гордон, на 85-й минуте полузащитник «Челси» Фернандес сделал счет ничейным. В добавленное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес забил головой после передачи Лионеля Месси. Сборная Аргентины одержала волевую победу со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал мирового первенства.