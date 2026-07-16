«Челси» удалил пост с Энцо Фернандесом из-за критики фанатов

15 июля сборная Аргентины победила команду Англии в полуфинале ЧМ-2026. Счет в матче на 55-й минуте открыл Энтони Гордон, на 85-й минуте полузащитник «Челси» Фернандес сделал счет ничейным. В добавленное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес забил головой после передачи Лионеля Месси. Сборная Аргентины одержала волевую победу со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал мирового первенства.
После матча на официальном сайте «Челси» была размещена фотография Энцо Фернандеса, радующегося забитому мячу. Игрок получил мяч перед штрафной площадью англичан и мощным ударом отправил его в ворота мимо Джордана Пикфорда за пять минут до конца основного времени.
Публикация в соцсетях «Челси» вызвала шквал критики со стороны английских болельщиков. Они писали: «Серьезно? Мы английский футбольный клуб. Очень слабый поступок со стороны моего клуба», «Какого черта английский клуб публикует это, когда игрок забил Англии?», «Вы снова показываете, насколько далеки от своих болельщиков».
Также болельщики напомнили про слухи вокруг будущего ухода Фернандеса: «Надо чувствовать ситуацию. Это отвратительно. Тем более речь идет об игроке, который при первой возможности готов отвернуться от клуба». После большого количества возмущенных комментариев «Челси» удалил публикацию.
В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти