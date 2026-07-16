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«Челси» удалил пост с Энцо Фернандесом из-за критики фанатов

Лондонский клуб опубликовал фотографию Энцо Фернандеса, празднующего свой гол в ворота сборной Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

15 июля сборная Аргентины победила команду Англии в полуфинале ЧМ-2026. Счет в матче на 55-й минуте открыл Энтони Гордон, на 85-й минуте полузащитник «Челси» Фернандес сделал счет ничейным. В добавленное ко второму тайму время Лаутаро Мартинес забил головой после передачи Лионеля Месси. Сборная Аргентины одержала волевую победу со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал мирового первенства.

После матча на официальном сайте «Челси» была размещена фотография Энцо Фернандеса, радующегося забитому мячу. Игрок получил мяч перед штрафной площадью англичан и мощным ударом отправил его в ворота мимо Джордана Пикфорда за пять минут до конца основного времени.

Публикация в соцсетях «Челси» вызвала шквал критики со стороны английских болельщиков. Они писали: «Серьезно? Мы английский футбольный клуб. Очень слабый поступок со стороны моего клуба», «Какого черта английский клуб публикует это, когда игрок забил Англии?», «Вы снова показываете, насколько далеки от своих болельщиков».

Также болельщики напомнили про слухи вокруг будущего ухода Фернандеса: «Надо чувствовать ситуацию. Это отвратительно. Тем более речь идет об игроке, который при первой возможности готов отвернуться от клуба». После большого количества возмущенных комментариев «Челси» удалил публикацию.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Англия
1:2
Первый тайм: 0:0
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
15.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Лионель Скалони
Голы
Англия
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Аргентина
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Статистика
Англия
Аргентина
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
11
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти