Энтони Гордон: Убедился, что Месси лучше, чем я думал

Вингер сборной Англии Энтони Гордон высказался об игре Лионеля Месси после поражения от сборной Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.
«Я давно наблюдаю за Лео Месси, который много лет определял игру “Барселоны”. Сегодня я убедился, что он лучше, чем я думал. Мне обидно из-за вылета, но я знаю: по крайней мере, кубок мира завоюет тот, кто без ума любит “Барселону”, — сказал Гордон журналистам в микст-зоне.
В конце мая Гордон перешел в «Барселону» из «Ньюкасла». Совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в 70 миллионов евро, плюс дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит 80 миллионов евро.
В сезоне-2026/27 Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти