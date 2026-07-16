Энтони Гордон: Убедился, что Месси лучше, чем я думал

«Я давно наблюдаю за Лео Месси, который много лет определял игру “Барселоны”. Сегодня я убедился, что он лучше, чем я думал. Мне обидно из-за вылета, но я знаю: по крайней мере, кубок мира завоюет тот, кто без ума любит “Барселону”, — сказал Гордон журналистам в микст-зоне.