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Майкл Олисе стал лучшим ассистентом ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе завершил ЧМ-2026 с семью голевыми передачами и стал лучшим ассистентом турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На турнире 23-летний француз провел восемь матчей и записал на свой счет семь голевых передач, став лидером по этому показателю.

Вторую строчку в списке лучших ассистентов разделили сразу пять футболистов: Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Браим Диас (Марокко), Бруно Гимараэс (Бразилия) и Мартин Эдегор (Норвегия).

Сборная Франции завершила чемпионат мира на четвертом месте, уступив Англии в матче за бронзовые медали со счетом 4:6.

Победителем мирового первенства стала сборная Испании. В финале команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, вышедший на замену.

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти