Мостовой: Родри не заслужил награду лучшему игроку ЧМ-2026

— Заслужил ли Родри награду лучшему игроку ЧМ?
— Нет, конечно. За что? Ноль голов и одна передача? Пипец! Тогда зачем нужны голы и передачи? У него даже дриблинга нет. Получает мяч без сопротивления — и что? Да, хороший футболист, но футбол — это голы и всё такое. Тогда можно и Педри, и многим другим давать, — передает слова Мостового «Советский спорт».
Капитан сборной Испании Родри был признан лучшим футболистом чемпионата мира. «Серебряный мяч» получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, «Бронзовый мяч» достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.
Испанцы стали победителями мундиаля, обыграв сборную Аргентины в финале в дополнительное время 1:0. Победный гол забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. Испанец стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось выйти на замену и принести своей команде победу в финале. Первым подобное достижение покорилось представителю немецкой сборной Марио Гетце в 2014 году.
Чемпионат мира 2026 года впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Турнир принимали сразу три страны — США, Канада и Мексика.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти