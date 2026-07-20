Мостовой: Родри не заслужил награду лучшему игроку ЧМ-2026

— Нет, конечно. За что? Ноль голов и одна передача? Пипец! Тогда зачем нужны голы и передачи? У него даже дриблинга нет. Получает мяч без сопротивления — и что? Да, хороший футболист, но футбол — это голы и всё такое. Тогда можно и Педри, и многим другим давать, — передает слова Мостового «Советский спорт».