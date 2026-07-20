Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.10
П2
6.62
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2

Мостовой: Родри не заслужил награду лучшему игроку ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что полузащитник сборной Испании Родри не заслужил награду лучшему игроку ЧМ-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Заслужил ли Родри награду лучшему игроку ЧМ?

— Нет, конечно. За что? Ноль голов и одна передача? Пипец! Тогда зачем нужны голы и передачи? У него даже дриблинга нет. Получает мяч без сопротивления — и что? Да, хороший футболист, но футбол — это голы и всё такое. Тогда можно и Педри, и многим другим давать, — передает слова Мостового «Советский спорт».

Капитан сборной Испании Родри был признан лучшим футболистом чемпионата мира. «Серебряный мяч» получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, «Бронзовый мяч» достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.

Испанцы стали победителями мундиаля, обыграв сборную Аргентины в финале в дополнительное время 1:0. Победный гол забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. Испанец стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось выйти на замену и принести своей команде победу в финале. Первым подобное достижение покорилось представителю немецкой сборной Марио Гетце в 2014 году.

Чемпионат мира 2026 года впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Турнир принимали сразу три страны — США, Канада и Мексика.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше