Месси, Родри и Холанд вошли в сборную ЧМ по версии Transfermarkt

Чемпионат мира впервые прошёл в формате с участием 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале со счётом 1:0 в дополнительное время. Бронзовые медали завоевала Англия, победившая Францию (6:4), а Мбаппе с 10 голами во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром мирового первенства.