Месси, Родри и Холанд вошли в сборную ЧМ по версии Transfermarkt

Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Transfermarkt:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).
Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Пау Кубарси (Испания), Ашраф Хакими (Марокко).
Полузащитники: Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Лионель Месси (Аргентина).
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Майкл Олисе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).
Чемпионат мира впервые прошёл в формате с участием 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале со счётом 1:0 в дополнительное время. Бронзовые медали завоевала Англия, победившая Францию (6:4), а Мбаппе с 10 голами во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром мирового первенства.