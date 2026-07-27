Мбаппе написал письмо фанатам после выступления на ЧМ-2026

«Спасибо. Месяц эмоций. Месяц, когда мы выходили за пределы возможного. Месяц гордости за то, что мы носили цвета Франции. Месяц страсти — прежде всего той самой страсти, которая движет нами на поле и движет вами перед экранами и на трибунах. Именно это мы прожили вместе — невероятную историю.



Мы не привезли домой командный трофей. Болит и еще будет болеть некоторое время, я не буду вам лгать. Звание лучшего бомбардира турнира я принимаю с гордостью, но оно было бы намного прекраснее, если бы вместе с ним был и кубок. Возможно, мы были должны подарить вам более красивую концовку. Но мы не всегда выбираем финал истории — мы выбираем то, что вкладываем в нее, и мы отдали все. Именно этим мы гордимся. Спасибо моим партнерам по команде. Без их работы, их рывков, их передач, без того командного духа, который вел нас от первого до последнего матча, я никогда не смог бы забить столько голов. Этот титул принадлежит команде так же, как и мне.



В детстве я мечтал сыграть на чемпионате мира — хотя бы на одном. Я сыграл на трех, выиграл один, а в этом году был горд выступать на турнире с капитанской повязкой. Я никогда этого не забуду. Вы не спали допоздна, иногда до глубокой ночи из-за разницы во времени, чтобы смотреть, как мы играем на другом конце света. Вы собирались дома, в барах, с семьей или друзьями — по всей Франции и далеко за ее пределами. Другие были рядом с нами прямо на стадионах, с флагами на плечах. Дети с горящими глазами, мужчины и женщины всех возрастов и происхождения — все вместе, объединенные одним удовольствием: возможностью разделить эти эмоции. В этом сила этого спорта. И вы никогда нас не оставляли, даже в самые тяжелые моменты, даже когда мы меньше всего этого заслуживали. Эту историю мы написали миллионами рук, а не только одиннадцатью игроками на поле, движимые одной и той же страстью.



Дидье — я уже сказал ему все, что должен был сказать, он знает. Спасибо ему, а также всему его штабу: физиотерапевтам, поварам, тренерам, водителям — всем тем, кого никто никогда не видит, но без кого ничего из этого было бы невозможно. И спасибо тем, кто принимал нас в США на протяжении всего этого турнира. Футбол в своей основе остается игрой. Игрой, к которой мы относимся очень серьезно, которую всю жизнь пытаемся совершенствовать, но все же игрой с простыми правилами, которые не изменились с тех пор, как мы начали в нее играть: мяч, ворота, желание забить. Именно поэтому он объединяет всех нас одной и той же страстью.



Этот чемпионат мира подошел к концу, но история продолжается. Будут другие матчи, другие летние или зимние вечера, когда мы снова все соберемся вместе перед этой же игрой, с тем же неизменным желанием. Мы еще не закончили играть вместе. Спасибо вам за все», — написал Мбаппе.