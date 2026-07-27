Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.10
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2

Мбаппе написал письмо фанатам после выступления на ЧМ-2026

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе написал открытое письмо к болельщикам национальной команды после окончания ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира, забив в восьми играх десять голов. Сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей, уступив в матче за третье место сборной Англии (4:6).

«Спасибо. Месяц эмоций. Месяц, когда мы выходили за пределы возможного. Месяц гордости за то, что мы носили цвета Франции. Месяц страсти — прежде всего той самой страсти, которая движет нами на поле и движет вами перед экранами и на трибунах. Именно это мы прожили вместе — невероятную историю.

Мы не привезли домой командный трофей. Болит и еще будет болеть некоторое время, я не буду вам лгать. Звание лучшего бомбардира турнира я принимаю с гордостью, но оно было бы намного прекраснее, если бы вместе с ним был и кубок. Возможно, мы были должны подарить вам более красивую концовку. Но мы не всегда выбираем финал истории — мы выбираем то, что вкладываем в нее, и мы отдали все. Именно этим мы гордимся. Спасибо моим партнерам по команде. Без их работы, их рывков, их передач, без того командного духа, который вел нас от первого до последнего матча, я никогда не смог бы забить столько голов. Этот титул принадлежит команде так же, как и мне.

В детстве я мечтал сыграть на чемпионате мира — хотя бы на одном. Я сыграл на трех, выиграл один, а в этом году был горд выступать на турнире с капитанской повязкой. Я никогда этого не забуду. Вы не спали допоздна, иногда до глубокой ночи из-за разницы во времени, чтобы смотреть, как мы играем на другом конце света. Вы собирались дома, в барах, с семьей или друзьями — по всей Франции и далеко за ее пределами. Другие были рядом с нами прямо на стадионах, с флагами на плечах. Дети с горящими глазами, мужчины и женщины всех возрастов и происхождения — все вместе, объединенные одним удовольствием: возможностью разделить эти эмоции. В этом сила этого спорта. И вы никогда нас не оставляли, даже в самые тяжелые моменты, даже когда мы меньше всего этого заслуживали. Эту историю мы написали миллионами рук, а не только одиннадцатью игроками на поле, движимые одной и той же страстью.

Дидье — я уже сказал ему все, что должен был сказать, он знает. Спасибо ему, а также всему его штабу: физиотерапевтам, поварам, тренерам, водителям — всем тем, кого никто никогда не видит, но без кого ничего из этого было бы невозможно. И спасибо тем, кто принимал нас в США на протяжении всего этого турнира. Футбол в своей основе остается игрой. Игрой, к которой мы относимся очень серьезно, которую всю жизнь пытаемся совершенствовать, но все же игрой с простыми правилами, которые не изменились с тех пор, как мы начали в нее играть: мяч, ворота, желание забить. Именно поэтому он объединяет всех нас одной и той же страстью.

Этот чемпионат мира подошел к концу, но история продолжается. Будут другие матчи, другие летние или зимние вечера, когда мы снова все соберемся вместе перед этой же игрой, с тем же неизменным желанием. Мы еще не закончили играть вместе. Спасибо вам за все», — написал Мбаппе.

Ранее Мбаппе выигрывал со сборной Франции ЧМ-2018 в России, а также становился серебряным призером на ЧМ-2022 в Катаре. После ЧМ-2026 он стал рекордсменом по общему количеству голов, забитых на мундиалях (22).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Томас Тухель
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше