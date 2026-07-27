Мбаппе написал письмо фанатам после выступления на ЧМ-2026

27-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира, забив в восьми играх десять голов. Сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей, уступив в матче за третье место сборной Англии (4:6).
«Спасибо. Месяц эмоций. Месяц, когда мы выходили за пределы возможного. Месяц гордости за то, что мы носили цвета Франции. Месяц страсти — прежде всего той самой страсти, которая движет нами на поле и движет вами перед экранами и на трибунах. Именно это мы прожили вместе — невероятную историю.
Мы не привезли домой командный трофей. Болит и еще будет болеть некоторое время, я не буду вам лгать. Звание лучшего бомбардира турнира я принимаю с гордостью, но оно было бы намного прекраснее, если бы вместе с ним был и кубок. Возможно, мы были должны подарить вам более красивую концовку. Но мы не всегда выбираем финал истории — мы выбираем то, что вкладываем в нее, и мы отдали все. Именно этим мы гордимся. Спасибо моим партнерам по команде. Без их работы, их рывков, их передач, без того командного духа, который вел нас от первого до последнего матча, я никогда не смог бы забить столько голов. Этот титул принадлежит команде так же, как и мне.
В детстве я мечтал сыграть на чемпионате мира — хотя бы на одном. Я сыграл на трех, выиграл один, а в этом году был горд выступать на турнире с капитанской повязкой. Я никогда этого не забуду. Вы не спали допоздна, иногда до глубокой ночи из-за разницы во времени, чтобы смотреть, как мы играем на другом конце света. Вы собирались дома, в барах, с семьей или друзьями — по всей Франции и далеко за ее пределами. Другие были рядом с нами прямо на стадионах, с флагами на плечах. Дети с горящими глазами, мужчины и женщины всех возрастов и происхождения — все вместе, объединенные одним удовольствием: возможностью разделить эти эмоции. В этом сила этого спорта. И вы никогда нас не оставляли, даже в самые тяжелые моменты, даже когда мы меньше всего этого заслуживали. Эту историю мы написали миллионами рук, а не только одиннадцатью игроками на поле, движимые одной и той же страстью.
Дидье — я уже сказал ему все, что должен был сказать, он знает. Спасибо ему, а также всему его штабу: физиотерапевтам, поварам, тренерам, водителям — всем тем, кого никто никогда не видит, но без кого ничего из этого было бы невозможно. И спасибо тем, кто принимал нас в США на протяжении всего этого турнира. Футбол в своей основе остается игрой. Игрой, к которой мы относимся очень серьезно, которую всю жизнь пытаемся совершенствовать, но все же игрой с простыми правилами, которые не изменились с тех пор, как мы начали в нее играть: мяч, ворота, желание забить. Именно поэтому он объединяет всех нас одной и той же страстью.
Этот чемпионат мира подошел к концу, но история продолжается. Будут другие матчи, другие летние или зимние вечера, когда мы снова все соберемся вместе перед этой же игрой, с тем же неизменным желанием. Мы еще не закончили играть вместе. Спасибо вам за все», — написал Мбаппе.
Ранее Мбаппе выигрывал со сборной Франции ЧМ-2018 в России, а также становился серебряным призером на ЧМ-2022 в Катаре. После ЧМ-2026 он стал рекордсменом по общему количеству голов, забитых на мундиалях (22).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти