Карпин: Месси стал для меня откровением ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о прошедшем чемпионате мира — 2026. Специалист заявил, что главным открытием турнира для него стал аргентинский нападающий Лионель Месси, а также похвалил командную игру победителей соревнований — сборной Испании.
«Матчи сборных, как правило, не становятся источником новых тактических тенденций — это больше характерно для клубного футбола. Но я бы выделил Испанию, которая сделала акцент на командных действиях, а не на индивидуальном мастерстве отдельных игроков, хотя у Луиса де ла Фуэнте достаточно сильных футболистов. Итог мы видим», — приводит слова Карпина официальный сайт Российского футбольного союза со ссылкой на журнал Объединения отечественных тренеров по футболу «Футбол: трибуна тренера».
Также Карпин отдельно отметил выступление сборной Кабо-Верде на мировом первенстве. «Четыре матча, два из них завершились без пропущенных голов, ни одного поражения в основное время. В последнее время мы сыграли много встреч с командами такого уровня, которые используют насыщенную оборону и низкий блок. Но если бы мы сыграли с Кабо-Верде вничью 0:0, как Испания, нетрудно было бы представить, какой была бы реакция и тон публикаций в российских СМИ», — сказал тренер.
Отвечая на вопрос о главном открытии чемпионата мира, Карпин отметил, что не считает, что турнир подарил ему новые имена, однако выделил Месси.
«Не готов сказать, что открыл для себя кого-то нового. Но здесь важно учитывать разницу между восприятием футбола болельщиком и профессиональным тренером. Для меня откровением стал Месси, который в 39 лет продолжает показывать уровень игры, недоступный многим футболистам в самом расцвете карьеры. Если вообще кому-то доступный. Высокий результат Аргентины — это в том числе его огромная заслуга», — отметил Карпин.
Чемпионат мира впервые в истории прошел с участием 48 сборных. Турнир принимали США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля. В финале испанская команда в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти