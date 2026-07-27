Карпин: Месси стал для меня откровением ЧМ-2026

Также Карпин отдельно отметил выступление сборной Кабо-Верде на мировом первенстве. «Четыре матча, два из них завершились без пропущенных голов, ни одного поражения в основное время. В последнее время мы сыграли много встреч с командами такого уровня, которые используют насыщенную оборону и низкий блок. Но если бы мы сыграли с Кабо-Верде вничью 0:0, как Испания, нетрудно было бы представить, какой была бы реакция и тон публикаций в российских СМИ», — сказал тренер.