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Карпин поддержал Тухеля после чемпионата мира-2026

Валерий Карпин призвал не критиковать работу Томаса Тухеля со сборной Англии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал работу наставника сборной Англии Томаса Тухеля на чемпионате мира-2026, который прошел в США, Канаде и Мексике.

На мировом первенстве англичане дошли до полуфинала, где уступили Аргентине со счетом 0:1. В матче за третье место команда Тухеля обыграла Францию со счетом 6:4.

"Как оценивать работу тренера, не зная всех условий и обстоятельств, в которых она проводится? Глядя со стороны, можно говорить все что угодно, и делать выводы, которые, скорее всего, не будут иметь ничего общего с реальностью.

Вот сборная Англии и Томас Тухель. Его решения в полуфинальном матче против Аргентины обсуждали и оценивали все кому не лень. Обвинили в проваленной концовке, раскритиковали замены. Окей, поражение есть поражение, за него никого никогда не похвалят. Но для того, чтобы рассуждать предметно, нужно находиться внутри команды«, — заявил Карпин в интервью журналу “Футбол: трибуна тренера”.

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