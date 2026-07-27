Карпин поддержал Тухеля после чемпионата мира-2026

Вот сборная Англии и Томас Тухель. Его решения в полуфинальном матче против Аргентины обсуждали и оценивали все кому не лень. Обвинили в проваленной концовке, раскритиковали замены. Окей, поражение есть поражение, за него никого никогда не похвалят. Но для того, чтобы рассуждать предметно, нужно находиться внутри команды«, — заявил Карпин в интервью журналу “Футбол: трибуна тренера”.