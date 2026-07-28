Россиянин выиграл 41 миллион рублей на матче за бронзу ЧМ-2026

Сборная Англии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Это лучший результат сборной на чемпионате мира за последние 60 лет. Победителем турнира стала национальная команда Испании. Второе место у сборной Аргентины, ставшей чемпионом мира в 2022 году.