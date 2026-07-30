Анчелотти раскрыл, что его раздражало в Неймаре на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что был недоволен физической готовностью Неймара к чемпионату мира 2026 года. При этом итальянский специалист подчеркнул, что к отношению форварда после начала турнира у него претензий не было.
«Единственное, что меня раздражало, — Неймар мог лучше поработать до начала турнира и подойти к первой игре в гораздо лучшей форме, а не набирать кондиции только к четвертому матчу. Во всем остальном его поведение было безупречным», — приводит слова Анчелотти Globo.
По словам наставника, нападающий полностью сосредоточился на восстановлении, серьезно работал на тренировках и помогал команде на протяжении всего турнира.
На чемпионате мира 2026 года Неймар принял участие в двух матчах, оба раза выйдя на замену. В игре заключительного тура группового этапа против Шотландии (3:0) он появился на поле на 76-й минуте, а в матче ⅛ финала с Норвегией (1:2) вышел на 67-й минуте, забил гол с пенальти в компенсированное время и получил желтую карточку. Встречу 1/16 финала с Японией (2:1) форвард провел в запасе.
Забитый мяч стал для Неймара девятым на чемпионатах мира. Благодаря этому он стал вторым бразильским футболистом после Пеле, отличившимся на четырех мундиалях подряд — в 2014, 2018, 2022 и 2026 годах.
Сборная Бразилии под руководством Анчелотти заняла первое место в группе C, после чего обыграла Японию в 1/16 финала, однако завершила выступление на стадии ⅛ финала, уступив Норвегии со счетом 1:2. 29 июля Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти