Анчелотти раскрыл, что его раздражало в Неймаре на ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года Неймар принял участие в двух матчах, оба раза выйдя на замену. В игре заключительного тура группового этапа против Шотландии (3:0) он появился на поле на 76-й минуте, а в матче ⅛ финала с Норвегией (1:2) вышел на 67-й минуте, забил гол с пенальти в компенсированное время и получил желтую карточку. Встречу 1/16 финала с Японией (2:1) форвард провел в запасе.