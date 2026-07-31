ФИФА обещает не создавать новую структуру без согласия федераций

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ также выступила против инициативы организации и сообщила, что к возможному бойкоту могут присоединиться команды Южной Америки.