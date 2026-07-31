ФИФА обещает не создавать новую структуру без согласия федераций

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
«Без поддержки большинства международных ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется неизменной. Программа FFE не будет создана. В основе предложения о программе FFE лежат следующие принципы: беспрецедентное финансирование развития, подлинно глобальное владение коммерческими возможностями нашего спорта и полное самоопределение посредством демократического процесса для всех международных ассоциаций», — сказано в официальном заявлении ФИФА.
Ранее сообщалось, что Инфантино пообещал выплатить каждой из 211 ассоциаций ФИФА по 40 млн долларов в обмен на поддержку проекта FFE. Общая сумма выплат превысит 8,4 млрд долларов. Национальные федерации должны принять решение до 19 сентября.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.