The Telegraph: УЕФА будет добиваться отставки Инфантино с поста главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино покинуть пост по собственному желанию. В случае отказа европейская организация намерена запустить процедуру выражения недоверия, о чем сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно данным издания, отстранение Джанни Инфантино готовы поддержать все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА.
Официальное заявление УЕФА на данный момент ограничивается тем, что союз утратил доверие к действующему руководителю ФИФА.
Ранее на этой неделе появилась информация о намерении ФИФА учредить новую структуру, которая получит права на проведение главных турниров, прежде всего, чемпионата мира по футболу, и продать долю в ней инвесторам, возглавляемым Джошуа Кушнером, родственником президента США Дональда Трампа.
УЕФА и национальные федерации, входящие в союз выразили категорическое несогласие с проектом и готовность бойкотировать чемпионат мира под эгидой ФИФА, если эти планы будут реализованы. Позицию европейского футбола поддержали конфедерации Азии, Южной Америки и Северной Америки, а федерация футбола США выступила с отдельным заявлением осуждающим планы ФИФА.
ФИФА в ответ опубликовало заявление о том, что «футбол не продается», и в случае массовой критики проекта, он не будет реализован. Сегодня это подтвердил лично Инфантино, заявивший об отказе от реализации проекта FIFA Forward Enterprise.