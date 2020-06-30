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17:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба пригласил мальчика, покупающего мячи для детских домов, на матч сборной России

Классная история.

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Источник: AP 2020

Сборная России поддержала 11-летнего Савву Ярыгину из Челябинска. Савва собирает макулатуру и на вырученные деньги покупает мячи для детских домов и реабилитационных центров.

«Мальчик любит футбол. Его кумиры — Криштиану Роналду и Артем Дзюба», — сообщила пресс-служба сборной России.

Дзюба обратился к Савве и пригласил его на ближайший матч сборной.

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«Савва, привет, я Артем Дзюба. Я тут узнал твою историю и был очень сильно поражен. Ты большой молодец, умничка, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я, большое тебе спасибо, будем стараться радовать тебя победами за сборную России и стараться забивать побольше. Приглашаю тебя на блишайший матч сборной России, как он будет. Надеюсь, скоро увидимся».

Анна Ярыгина, мама Саввы, рассказала, с чего все началось.

«Он у меня спросил: а кто покупает мячи в детские дома? Я ответила, что государство покупает. Савва сказал: я тоже хочу покупать. Он придумал свой хэштег “eco_sava”, расклеили объявления о приеме макулатуры на ближайших семи домах», — сообщила мама мальчика «31 каналу» в Челябинске.

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Сам Савва рассказал, что пока сдал 17 кг макулатуры и получил 50 рублей. Добавил 150 рублей своих и купил два мяча. Позже Министерство экологии Челябинской области вручило пятикласснику несколько мячей, позже он передаст их в реабилитационный центр.

Андрей Санталов

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