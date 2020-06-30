Дзюба пригласил мальчика, покупающего мячи для детских домов, на матч сборной России

«Савва, привет, я Артем Дзюба. Я тут узнал твою историю и был очень сильно поражен. Ты большой молодец, умничка, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я, большое тебе спасибо, будем стараться радовать тебя победами за сборную России и стараться забивать побольше. Приглашаю тебя на блишайший матч сборной России, как он будет. Надеюсь, скоро увидимся».



Анна Ярыгина, мама Саввы, рассказала, с чего все началось.



«Он у меня спросил: а кто покупает мячи в детские дома? Я ответила, что государство покупает. Савва сказал: я тоже хочу покупать. Он придумал свой хэштег “eco_sava”, расклеили объявления о приеме макулатуры на ближайших семи домах», — сообщила мама мальчика «31 каналу» в Челябинске.