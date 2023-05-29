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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Газпром» заплатит «Бешикташу» 78 млн евро за титульное спонсорство

«Газпром» станет новым титульным спонсором турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает издание Taktik Mania.

Бешикташ
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Источник: AP 2022

Российская энергетическая компания за ближайшие три года выплатит «Бешикташу» 78 млн евро. В сделку входит размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование их домашнего стадиона. В контракте предусмотрено возможное продление сделки еще на два года.

В этом сезоне у «Бешикташа» истекает соглашение с британским оператором связи Vodafone, который был титульным спонсором клуба с 2014 года.

«Газпром» является титульным спонсором петербургского «Зенита» и сербской «Црвены Звезды». Ранее российская компания также выступала титульным спонсором немецкого клуба «Шальке-04».

«Бешикташ» является одним из самых титулованных клубов Турции. Он 16 раз выигрывал чемпионат Турции и девять раз становился обладателями национального кубка. В нынешнем сезоне стамбульский клуб занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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