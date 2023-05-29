«Газпром» заплатит «Бешикташу» 78 млн евро за титульное спонсорство
«Газпром» станет новым титульным спонсором турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает издание Taktik Mania.
«Газпром» станет новым титульным спонсором турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает издание Taktik Mania.
Российская энергетическая компания за ближайшие три года выплатит «Бешикташу» 78 млн евро. В сделку входит размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование их домашнего стадиона. В контракте предусмотрено возможное продление сделки еще на два года.
В этом сезоне у «Бешикташа» истекает соглашение с британским оператором связи Vodafone, который был титульным спонсором клуба с 2014 года.
«Газпром» является титульным спонсором петербургского «Зенита» и сербской «Црвены Звезды». Ранее российская компания также выступала титульным спонсором немецкого клуба «Шальке-04».
«Бешикташ» является одним из самых титулованных клубов Турции. Он 16 раз выигрывал чемпионат Турции и девять раз становился обладателями национального кубка. В нынешнем сезоне стамбульский клуб занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.