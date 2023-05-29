«Газпром» заплатит «Бешикташу» 78 млн евро за титульное спонсорство

Российская энергетическая компания за ближайшие три года выплатит «Бешикташу» 78 млн евро. В сделку входит размещение логотипа «Газпрома» на футболках стамбульского клуба, а также переименование их домашнего стадиона. В контракте предусмотрено возможное продление сделки еще на два года.

В этом сезоне у «Бешикташа» истекает соглашение с британским оператором связи Vodafone, который был титульным спонсором клуба с 2014 года.

«Газпром» является титульным спонсором петербургского «Зенита» и сербской «Црвены Звезды». Ранее российская компания также выступала титульным спонсором немецкого клуба «Шальке-04».