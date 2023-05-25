Ротенберг считает, что СКА и «Зенит» должны благодарить за свои успехи «Газпром» и Миллера

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг поздравил футбольный клуб «Зенит» с 98-летием. Также он поблагодарил за поддержку компанию «Газпром» и председателя совета директоров Алексея Миллера.

«Рад поздравить наших друзей из петербургского “Зенита” с 98-м днем рождения клуба!

Сине-бело-голубые давно стали одним из символов Ленинграда и Петербурга. В новейшей истории «Зенит» идет от победы к победе — чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.

СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» еще впереди!