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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Ротенберг считает, что СКА и «Зенит» должны благодарить за свои успехи «Газпром» и Миллера

Тренер поблагодарил компанию «Газпром» за поддержку.

Зенит
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Источник: Reuters

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг поздравил футбольный клуб «Зенит» с 98-летием. Также он поблагодарил за поддержку компанию «Газпром» и председателя совета директоров Алексея Миллера.

«Рад поздравить наших друзей из петербургского “Зенита” с 98-м днем рождения клуба!

Сине-бело-голубые давно стали одним из символов Ленинграда и Петербурга. В новейшей истории «Зенит» идет от победы к победе — чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.

СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» еще впереди!

Пишем историю петербургского спорта вместе!" — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

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