Матч за Суперкубок России примет Казань

Встреча между чемпионом России сезона-2022/23 клубом «Зенит» и обладателем Кубка страны пройдет 15 июля. В суперфинале Кубка России 11 июня встретятся московский ЦСКА и «Краснодар».

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на “Ак Барс Арене”, — передает пресс-служба Минспорта Татарстана слова Владимира Леонова.

Действующим обладателем трофея является «Зенит». Сине-бело-голубые разгромили столичный «Спартак» со счетом 4:0.