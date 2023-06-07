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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч за Суперкубок России примет Казань

В Казани пройдет матч за Суперкубок России по футболу перед стартом сезона-2023/24, сообщает «РИА Новости Спорт».

Зенит
ЦСКА
КраснодарСуперкубок России
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Источник: РИА "Новости"

Встреча между чемпионом России сезона-2022/23 клубом «Зенит» и обладателем Кубка страны пройдет 15 июля. В суперфинале Кубка России 11 июня встретятся московский ЦСКА и «Краснодар».

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на “Ак Барс Арене”, — передает пресс-служба Минспорта Татарстана слова Владимира Леонова.

Действующим обладателем трофея является «Зенит». Сине-бело-голубые разгромили столичный «Спартак» со счетом 4:0.

Казань должна была принять летом Суперкубок УЕФА, но город лишили права проведения матча. Суперкубок УЕФА пройдет в Афинах 16 августа.

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