Матч за Суперкубок России примет Казань
В Казани пройдет матч за Суперкубок России по футболу перед стартом сезона-2023/24, сообщает «РИА Новости Спорт».
Зенит
ЦСКА
КраснодарСуперкубок России
В Казани пройдет матч за Суперкубок России по футболу перед стартом сезона-2023/24, сообщает «РИА Новости Спорт».
Встреча между чемпионом России сезона-2022/23 клубом «Зенит» и обладателем Кубка страны пройдет 15 июля. В суперфинале Кубка России 11 июня встретятся московский ЦСКА и «Краснодар».
«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на “Ак Барс Арене”, — передает пресс-служба Минспорта Татарстана слова Владимира Леонова.
Действующим обладателем трофея является «Зенит». Сине-бело-голубые разгромили столичный «Спартак» со счетом 4:0.
Казань должна была принять летом Суперкубок УЕФА, но город лишили права проведения матча. Суперкубок УЕФА пройдет в Афинах 16 августа.