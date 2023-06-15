Стал известен оклад Бензема в «Аль-Иттихаде»

Клуб из Саудовской Аравии официально объявил о переходе Бензема 6 июня. С 34-летним французом был подписан трехлетний контракт. Исходя из этого, по контракту с «Аль-Иттихадом» Бензема получит суммарно 82,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Бензема будет получать в «Аль-Иттихаде» от 100 до 200 млн евро за сезон. В эту сумму были включены выплаты по рекламным соглашениям.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d5a798312b4f5802&partner_ext=173&place_id=222&oid=-158217701&hd=2&id=456242372&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бензема выступал за мадридский «Реал» с 2009 года. За королевский клуб француз провел 648 матчей, в которых забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач. Всего в составе «Реала» Бензема выиграл 25 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов и четыре титула чемпионов Ла Лиги.