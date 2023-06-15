Стал известен оклад Бензема в «Аль-Иттихаде»
Нападающий Карим Бензема будет зарабатывать получать в саудовском «Аль-Иттихаде» 27,5 млн евро в год. Об этом сообщает Foot Mercato.
Нападающий Карим Бензема будет зарабатывать получать в саудовском «Аль-Иттихаде» 27,5 млн евро в год. Об этом сообщает Foot Mercato.
Клуб из Саудовской Аравии официально объявил о переходе Бензема 6 июня. С 34-летним французом был подписан трехлетний контракт. Исходя из этого, по контракту с «Аль-Иттихадом» Бензема получит суммарно 82,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что Бензема будет получать в «Аль-Иттихаде» от 100 до 200 млн евро за сезон. В эту сумму были включены выплаты по рекламным соглашениям.
Бензема выступал за мадридский «Реал» с 2009 года. За королевский клуб француз провел 648 матчей, в которых забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач. Всего в составе «Реала» Бензема выиграл 25 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов и четыре титула чемпионов Ла Лиги.
«Аль-Иттихад» является старейшим и вторым самым титулованным клубом Саудовской Аравии. По итогам сезона клуб из Джидды стала чемпионом страны, опередив на пять очков «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду — бывший одноклубник Бензема.