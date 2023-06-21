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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Суарес может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание GZH.

Уругвай
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Источник: Reuters

По информации источника, 36-летний форвард планирует уйти из футбола из-за проблем с коленом. В 2020 году Суарес перенес операцию на мениске и с тех пор страдает от регулярных болей в колене. У нападающего диагностирован артроз, который не может быть полностью вылечен.

На фоне этого «Гремио» планирует добавить в соглашение с Суаресом пункт, согласно которому клуб получит компенсацию, если Суарес после ухода подпишет соглашение с другой командой. Его действующий контракт истекает в декабре 2024 года.

Сообщается, что если Суарес решит не заканчивать карьеру после ухода из «Гремио», то в подписании игрока будет заинтересован «Интер Майами».

Суарес перешел в «Гремио» в январе 2023 года. За бразильских клуб уругваец провел 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

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