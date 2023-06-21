Луис Суарес может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

По информации источника, 36-летний форвард планирует уйти из футбола из-за проблем с коленом. В 2020 году Суарес перенес операцию на мениске и с тех пор страдает от регулярных болей в колене. У нападающего диагностирован артроз, который не может быть полностью вылечен.

На фоне этого «Гремио» планирует добавить в соглашение с Суаресом пункт, согласно которому клуб получит компенсацию, если Суарес после ухода подпишет соглашение с другой командой. Его действующий контракт истекает в декабре 2024 года.

Сообщается, что если Суарес решит не заканчивать карьеру после ухода из «Гремио», то в подписании игрока будет заинтересован «Интер Майами».