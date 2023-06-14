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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси назвал футболистов, с которыми ему было комфортно всего играть

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал имена игроков, с которыми он чувствовал себя на поле наиболее комфортно. Об этом сообщает портал TTPlus.

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Источник: Reuters

Аргентинец назвал четырех футболистов, с которыми он выступал в «Барселоне». Это Хави, Самюэль Это’О, Неймар и Луис Суарес.

В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». До этого он два года выступал за французский «Пари Сен-Жермен». В парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. Во Франции Месси дважды выигрывал чемпионат и один раз побеждал в Суперкубке.

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