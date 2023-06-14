Месси назвал футболистов, с которыми ему было комфортно всего играть

В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». До этого он два года выступал за французский «Пари Сен-Жермен». В парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. Во Франции Месси дважды выигрывал чемпионат и один раз побеждал в Суперкубке.