Месси назвал футболистов, с которыми ему было комфортно всего играть
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал имена игроков, с которыми он чувствовал себя на поле наиболее комфортно. Об этом сообщает портал TTPlus.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал имена игроков, с которыми он чувствовал себя на поле наиболее комфортно. Об этом сообщает портал TTPlus.
Аргентинец назвал четырех футболистов, с которыми он выступал в «Барселоне». Это Хави, Самюэль Это’О, Неймар и Луис Суарес.
В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру «Интер Майами». До этого он два года выступал за французский «Пари Сен-Жермен». В парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. Во Франции Месси дважды выигрывал чемпионат и один раз побеждал в Суперкубке.