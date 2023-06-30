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09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя нового главного тренера Роналду в «Аль-Насре»

Главный тренер бразильского клуба «Ботафого» Луиш Каштру близок к назначению в «Аль-Наср». Об этом сообщает портал Goal.

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Источник: Reuters

По информации источника, 61-летний португальский специалист принял предложение саудовского клуба и в ближайшее время возглавит комаунду, за который выступает его звездный соотечественник Криштиану Роналду.

Каштру возглавил «Ботафого» в марте 2022 года. Под его руководством бразильский клуб завершил чемпионат на 11-м месте, а в этом сезоне уверенно лидирует в бразильской Серии А, набрав в 12 турах 30 очков.

Для Каштру это не первый опыт работы на Ближнем Востоке. В сезоне 2021/22 португалец возглавлял катарский «Аль-Духаиль» и выиграл с клубом Кубок эмира.
Также Каштру работал в португальских клубах «Порту» (2014), «Риу Аве» (2016−2017), «Шавеш» (2017−2018) и «Витория Гимарайнш» (2018−2019), а также в донецком «Шахтере» (2019−2021).

В минувшем сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив «Аль-Иттихаду» пять очков. В апреле саудовский клуб отправил в отставку французского специалиста Руди Гарсию. Команда завершала сезон под руководством хорвата Динко Еличича.

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