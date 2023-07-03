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15:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шахтер» возглавил голландский тренер

Футбольный клуб «Шахтер» представил нового главного тренера. Им стал нидерландский специалист Патрик ван Леувен, сообщается на официальном сайте клуба.

Шахтер
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Источник: Социальные сети "Шахтера"

Контракт с 53-летним тренером рассчитан до 2025 года. Он стал 36-м главным тренером в истории клуба.

Да назначения на пост главного тренера ван Леувен возглавлял украинскую «Зарю», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, а также работал координатором академий «Шахтера», нидерландского «Фейенорда» и спортивным директором казахстанского «Кайрата».

Вместе с «Маккаби» в 2021 году стал обладателем Кубка Израиля.

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