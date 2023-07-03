«Шахтер» возглавил голландский тренер
Футбольный клуб «Шахтер» представил нового главного тренера. Им стал нидерландский специалист Патрик ван Леувен, сообщается на официальном сайте клуба.
Шахтер
Футбольный клуб «Шахтер» представил нового главного тренера. Им стал нидерландский специалист Патрик ван Леувен, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с 53-летним тренером рассчитан до 2025 года. Он стал 36-м главным тренером в истории клуба.
Да назначения на пост главного тренера ван Леувен возглавлял украинскую «Зарю», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, а также работал координатором академий «Шахтера», нидерландского «Фейенорда» и спортивным директором казахстанского «Кайрата».
Вместе с «Маккаби» в 2021 году стал обладателем Кубка Израиля.