«Шахтер» возглавил голландский тренер

Источник: Социальные сети "Шахтера"

Контракт с 53-летним тренером рассчитан до 2025 года. Он стал 36-м главным тренером в истории клуба.

Да назначения на пост главного тренера ван Леувен возглавлял украинскую «Зарю», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, а также работал координатором академий «Шахтера», нидерландского «Фейенорда» и спортивным директором казахстанского «Кайрата».