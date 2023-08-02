Московское «Динамо» купит вратаря сборной Беларуси

По информации источника, московский клуб сделал БАТЭ официальное предложение по покупке 19-летнего вратаря за 500 тыс. евро. Чемпион Беларуси, вероятно, примет предложение «Динамо», т.к. клуб испытывает финансовые проблемы и ему срочно нужны деньги. При этом «Динамо» планирует оставить Кудравца в БАТЭ до конца года на правах аренды.

Кудравец является воспитанником БАТЭ. Он дебютировал за первую команду в 2020 году и с тех пор провел за желто-синих 71 матч, в которых пропустил 70 мячей и 31 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В ноябре 2022 года Кудравец дебютировал за сборную Беларуси и провел за нее две встречи.