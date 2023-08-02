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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Московское «Динамо» купит вратаря сборной Беларуси

Вратарь борисовского БАТЭ и сборной Беларуси Андрей Кудравец может продолжить карьеру в московском «Динамо». Об это сообщает журналист Иван Карпов.

Динамо
БАТЭ
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Источник: https://vk.com/fcbate

По информации источника, московский клуб сделал БАТЭ официальное предложение по покупке 19-летнего вратаря за 500 тыс. евро. Чемпион Беларуси, вероятно, примет предложение «Динамо», т.к. клуб испытывает финансовые проблемы и ему срочно нужны деньги. При этом «Динамо» планирует оставить Кудравца в БАТЭ до конца года на правах аренды.

Ранее БАТЭ вылетел во втором отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов, дважды уступив кипрскому «Арису» (2:6, 3:5). Кудравец защищал ворота БАТЭ в обоих матчах и пропустил все 11 мячей.

Кудравец является воспитанником БАТЭ. Он дебютировал за первую команду в 2020 году и с тех пор провел за желто-синих 71 матч, в которых пропустил 70 мячей и 31 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В ноябре 2022 года Кудравец дебютировал за сборную Беларуси и провел за нее две встречи.

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