Бензема снова забил за «Аль-Иттихад», у него три гола в трех матчах

Саудовский клуб встречался с «Аль-Шортой» из Ирака. Матч завершился со счетом 2:1. Бензема стал автором победного гола на 84-й минуте, он забил его с пенальти. Также в составе «Аль-Иттихада» отличился защитник Ахмед Бамсауд. За иракский клуб забитым мячом отметился Абдул Маджид Бубакар Мумуни Сумана.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239212&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Аль-Иттихад» занял первое место в группе А. Команда набрала максимально возможное количество очков в трех играх. Карим Бензема забил в каждом из этих трех матчей.