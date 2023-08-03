Бензема снова забил за «Аль-Иттихад», у него три гола в трех матчах
Французский нападающий Карим Бензема помог одержать победу «Аль-Иттихаду» в матче третьего тура группового этапа Кубка арабских чемпионов.
Французский нападающий Карим Бензема помог одержать победу «Аль-Иттихаду» в матче третьего тура группового этапа Кубка арабских чемпионов.
Саудовский клуб встречался с «Аль-Шортой» из Ирака. Матч завершился со счетом 2:1. Бензема стал автором победного гола на 84-й минуте, он забил его с пенальти. Также в составе «Аль-Иттихада» отличился защитник Ахмед Бамсауд. За иракский клуб забитым мячом отметился Абдул Маджид Бубакар Мумуни Сумана.
Благодаря этой победе «Аль-Иттихад» занял первое место в группе А. Команда набрала максимально возможное количество очков в трех играх. Карим Бензема забил в каждом из этих трех матчей.
Обладатель «Золотого мяча» перешел в «Аль-Иттихад» этим летом. Ранее нападающий выступал за «Реал Мадрид», в составе которых пять раз стал победителем Лиги чемпионов.