Бензема снова забил за «Аль-Иттихад», у него три гола в трех матчах

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Базель
Футбол. Еврокубки
18:00
Санта-Колома
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
18:00
Пюник
Кальмар
Футбол. Еврокубки
18:30
Спартак Тр
Ауда
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Тб
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
19:00
Урарту
Фарул
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
Лех
Футбол. Еврокубки
19:00
Актобе
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
19:00
Погонь
Линфилд
Футбол. Еврокубки
19:45
Залаэгерсег
Осиек
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
Ворскла
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
20:00
Сепси
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Кечкемет
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Габала
Футбол. Еврокубки
20:00
Левски
Шкупи
Футбол. Еврокубки
20:05
Богемианс 1905
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
20:30
Бейтар И
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:00
Войводина
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
21:00
Хаммарбю
Твенте
Футбол. Еврокубки
21:00
Орхус
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Дрита
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Жилина
Гент
Футбол. Еврокубки
21:15
Риека
Дукаджини
Футбол. Еврокубки
21:15
Хайберниан
Интер Э
Футбол. Еврокубки
21:15
Арис
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
21:30
Ларн
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
ЦСКА 1948
Футбол. Еврокубки
21:30
Марибор
Дифферданж
Футбол. Еврокубки
21:30
Борац Б-Л
Аустрия
Футбол. Еврокубки
21:45
Люцерн
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:45
Хаверфордуэст
Б-36
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
22:00
Дебрецен
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
22:15
Витория Гимарайнш
Целе
Все события
Фоторепортажи
13Уимблдон только в белом. Как менялась теннисная мода
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
14:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема снова забил за «Аль-Иттихад», у него три гола в трех матчах

Французский нападающий Карим Бензема помог одержать победу «Аль-Иттихаду» в матче третьего тура группового этапа Кубка арабских чемпионов.

Наверх
Источник: Reuters

Саудовский клуб встречался с «Аль-Шортой» из Ирака. Матч завершился со счетом 2:1. Бензема стал автором победного гола на 84-й минуте, он забил его с пенальти. Также в составе «Аль-Иттихада» отличился защитник Ахмед Бамсауд. За иракский клуб забитым мячом отметился Абдул Маджид Бубакар Мумуни Сумана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Аль-Иттихад» занял первое место в группе А. Команда набрала максимально возможное количество очков в трех играх. Карим Бензема забил в каждом из этих трех матчей.

Обладатель «Золотого мяча» перешел в «Аль-Иттихад» этим летом. Ранее нападающий выступал за «Реал Мадрид», в составе которых пять раз стал победителем Лиги чемпионов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Сомали уволили чиновницу за допуск племянницы на Универсиаду
Чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом умер после укуса клеща
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь