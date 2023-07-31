События недели. Малком перешел в «Аль-Хиляль», скандал на ЧМ по фехтованию, Месси продолжает забивать за «Интер Майами», а Бензема за «Аль-Иттихад»
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
Бразильский футболист «Зенита» Малком стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль». Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера составила € 60 млн. Продажа бразильца стала самой дорогой в истории РПЛ и вошла в топ-10 самых дорогих трансферов этого лета.
Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России на чемпионате мира после победы в 1/32 финала. Россиянка Анна Смирнова подала протест, но его отклонили. Харлан прошла дальше, однако международная федерация фехтования присудила ей поражение в 1/16 финала. МОК призвал к более чуткому отношению к украинским спортсменам. После этого международная федерация фехтования приостановила дисквалификацию украинской саблистки, и та смогла выступить в командных соревнованиях. Также федерация сообщила, что изменит регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков.
Шахматисты Владимир Федосеев и Антон Демченко, которые занимают 60-е и 137-е место в рейтинге FIDE соответственно сменили спортивное гражданство и будут выступать под флагом Словении. С прошлого года более 140 российских шахматистов прошли процедуру смены гражданства. Возможность быстро сменить спортивное гражданство появилась после того, как Федерацию шахмат России в конце февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию.
Нападающий «Интер Майами» впервые появился на поле в стартовом составе и отметился дублем в матче против «Атланты Юнайтед». Аргентинец забил голы 100 разным клубам за карьеру.
Карим Бензема, который перешел в саудовский «Аль-Иттихад», в дебютном матче в рамках Клубного кубка арабских чемпионов отметился голом и результативной передачей. Также он помог своей команде одержать победу во второй встрече турнира. Обладатель «Золотого мяча» забил единственный гол в матче с тунисским «Сфаксьеном».
Российский хоккеист Владимир Тарасенко подписал соглашение с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». Контракт на сумму $5 млн рассчитан на один год. До этого нападающий выступал за «Сент-Луис Блюз», в составе которых стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/19. В феврале этого года он был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем Гран-при Бельгии — 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Ферстаппен одержал восьмую победу на этапах чемпионата мира подряд, превзойдя результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари.
На турнире UFC 291 в главном поединке вечера сошлись второй номер рейтинга в легкой весовой категории Дастин Порье и Джастин Гэтжи, который занимает третью строчку. Во втором раунде Гэтжи неожиданно для многих исполнил идеальный удар ногой в голову сопернику, и Порье тут же оказался на полу в бессознательном состоянии. Теперь Джастин — обладатель пояса BMF и почти наверняка следующий соперник Ислама Махачева.
Также на этом турнире российский боец Роман Копылов, который выступает в среднем весе одержал победу нокаутом. Теперь на счету 32-летнего россиянина 11 побед и 2 поражения на профессиональном уровне.