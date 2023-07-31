События недели. Малком перешел в «Аль-Хиляль», скандал на ЧМ по фехтованию, Месси продолжает забивать за «Интер Майами», а Бензема за «Аль-Иттихад»

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Малком стал игроком клуба из Саудовской Аравии

Украинская саблистка не пожала руку россиянке на ЧМ — разразился скандал

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239183&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько российских шахматистов сменили спортивное гражданство

Шахматисты Владимир Федосеев и Антон Демченко, которые занимают 60-е и 137-е место в рейтинге FIDE соответственно сменили спортивное гражданство и будут выступать под флагом Словении. С прошлого года более 140 российских шахматистов прошли процедуру смены гражданства. Возможность быстро сменить спортивное гражданство появилась после того, как Федерацию шахмат России в конце февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию.

Месси продолжает забивать за «Интер Майами», а Бензема — за «Аль-Иттихад»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239179&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Карим Бензема, который перешел в саудовский «Аль-Иттихад», в дебютном матче в рамках Клубного кубка арабских чемпионов отметился голом и результативной передачей. Также он помог своей команде одержать победу во второй встрече турнира. Обладатель «Золотого мяча» забил единственный гол в матче с тунисским «Сфаксьеном».

Владимир Тарасенко стал игроком клуба «Оттава Сенаторз»

Российский хоккеист Владимир Тарасенко подписал соглашение с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». Контракт на сумму $5 млн рассчитан на один год. До этого нападающий выступал за «Сент-Луис Блюз», в составе которых стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/19. В феврале этого года он был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем Гран-при Бельгии — 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Ферстаппен одержал восьмую победу на этапах чемпионата мира подряд, превзойдя результат немцев Нико Росберга и Михаэля Шумахера, а также итальянца Альберто Аскари.

Звезду UFC Дастина Порье отправил в нокаут ударом ногой Джастин Гэтжи

На турнире UFC 291 в главном поединке вечера сошлись второй номер рейтинга в легкой весовой категории Дастин Порье и Джастин Гэтжи, который занимает третью строчку. Во втором раунде Гэтжи неожиданно для многих исполнил идеальный удар ногой в голову сопернику, и Порье тут же оказался на полу в бессознательном состоянии. Теперь Джастин — обладатель пояса BMF и почти наверняка следующий соперник Ислама Махачева.