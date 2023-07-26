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08:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси оформил дубль во втором матче за «Интер Майами»

«Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» (4:0) в матче второго тура группового этапа Кубка североамериканских лиг.

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Первые два мяча в составе команды из Флориды забил звездный нападающий Лионель Месси — он отличился на 8-й и 22-й минутах матча. Во втором тайме Месси ассистировал полузащитнику Роберту Тэйлору, который на 53-й минуте установил окончательный счет матча.

Месси впервые появился на поле в стартовом составе «Интер Майами». Аргентинец был заменен на 78-й минуте.

После этой победы «Интер Майами» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка лиг, набрав в двух матчах шесть очков. Плей-офф турнира стартует 2 августа, соперник «Интер Майами» в 1/16 финала будет определен позднее.

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