Месси оформил дубль во втором матче за «Интер Майами»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3c3e04a323a4e56c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239179" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первые два мяча в составе команды из Флориды забил звездный нападающий Лионель Месси — он отличился на 8-й и 22-й минутах матча. Во втором тайме Месси ассистировал полузащитнику Роберту Тэйлору, который на 53-й минуте установил окончательный счет матча.

Месси впервые появился на поле в стартовом составе «Интер Майами». Аргентинец был заменен на 78-й минуте.