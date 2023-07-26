Месси оформил дубль во втором матче за «Интер Майами»
«Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» (4:0) в матче второго тура группового этапа Кубка североамериканских лиг.
«Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» (4:0) в матче второго тура группового этапа Кубка североамериканских лиг.
Первые два мяча в составе команды из Флориды забил звездный нападающий Лионель Месси — он отличился на 8-й и 22-й минутах матча. Во втором тайме Месси ассистировал полузащитнику Роберту Тэйлору, который на 53-й минуте установил окончательный счет матча.
Месси впервые появился на поле в стартовом составе «Интер Майами». Аргентинец был заменен на 78-й минуте.
После этой победы «Интер Майами» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка лиг, набрав в двух матчах шесть очков. Плей-офф турнира стартует 2 августа, соперник «Интер Майами» в 1/16 финала будет определен позднее.