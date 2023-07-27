Украинскую саблистку сняли с ЧМ после отказа пожать руку россиянке
Украинской спортсменке Ольге Харлан присудили поражение на чемпионате мира по фехтованию после отказа пожать руку россиянке.
Украинской спортсменке Ольге Харлан присудили поражение на чемпионате мира по фехтованию после отказа пожать руку россиянке.
Международная федерация фехтования (FIE) присудила олимпийской чемпионке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию. В следующую стадию турнира без борьбы прошла Йоана Илиева из Болгарии.
Поражение Харлан было присуждено в следующем раунде после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой.
Встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После завершения поединка Харлан вытянула саблю в сторону россиянки и не согласилась пожать ей руку.
Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, поединок не будет считаться завершенным.
Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка.