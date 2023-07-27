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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинскую саблистку сняли с ЧМ после отказа пожать руку россиянке

Украинской спортсменке Ольге Харлан присудили поражение на чемпионате мира по фехтованию после отказа пожать руку россиянке.

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Источник: AFP 2023

Международная федерация фехтования (FIE) присудила олимпийской чемпионке Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию. В следующую стадию турнира без борьбы прошла Йоана Илиева из Болгарии.

Поражение Харлан было присуждено в следующем раунде после скандала с российской фехтовальщицей Анной Смирновой.

Встреча 1/32 финала чемпионата мира завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После завершения поединка Харлан вытянула саблю в сторону россиянки и не согласилась пожать ей руку.

Согласно правилам FIE, после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, поединок не будет считаться завершенным.

Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка.

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