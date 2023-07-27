Украинским фехтовальщикам запретили проявлять солидарность с россиянами

В среду, 26 июля, министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе. В федерации фехтования заявили, что решение об участии в таких соревнованиях будет оставаться за украинскими спортсменами, тренерами, судьями.

«При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами», — сказано в заявлении.

Сегодня, 27 июля, на чемпионате мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову (15:7) и после поединка отказалась от рукопожатия. Вместо этого она выставила вперед свою саблю в сторону россиянки. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями, в противном случае поединок не может считаться завершенным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8a5f66556c7cb3d8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239183" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.