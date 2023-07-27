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13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинским фехтовальщикам запретили проявлять солидарность с россиянами

Украинским фехтовальщикам запретили проявлять солидарность с российскими спортсменами на международных соревнованиях. Об этом сообщает сайт Федерации фехтования Украины.

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Источник: AFP 2023

В среду, 26 июля, министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе. В федерации фехтования заявили, что решение об участии в таких соревнованиях будет оставаться за украинскими спортсменами, тренерами, судьями.

«При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами», — сказано в заявлении.

Сегодня, 27 июля, на чемпионате мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову (15:7) и после поединка отказалась от рукопожатия. Вместо этого она выставила вперед свою саблю в сторону россиянки. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями, в противном случае поединок не может считаться завершенным.

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Смирнова более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. В итоге FIE нарушила регламент и отдала победу украинке, которая прошла в 1/16 финала чемпионата мира. Протест россиянки был отклонен.

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 Украинским фехтовальщикам запретили проявлять солидарность с россиянами
Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
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