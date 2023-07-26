Месси забил 100 разным клубам за карьеру

36-летний футболист дебютировал в новой команде в предыдущем матче, он вышел на замену на 54-й минуте. В дополнительное время Месси принес победу своей команде. На трибунах стадиона за дебютом нападающего наблюдала 21 тысяча болельщиков, включая таких звезд шоу-бизнеса и спорта, как Леброн Джеймс, Серена Уильямс и Ким Кардашьян.