Месси забил 100 разным клубам за карьеру
Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX.
Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу в матче 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX.
«Интер Майами» играл на домашнем поле с «Атлантой Юнайтед». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:0. «Атланта» стала 100-м клубом, которому забил аргентинец.
36-летний футболист дебютировал в новой команде в предыдущем матче, он вышел на замену на 54-й минуте. В дополнительное время Месси принес победу своей команде. На трибунах стадиона за дебютом нападающего наблюдала 21 тысяча болельщиков, включая таких звезд шоу-бизнеса и спорта, как Леброн Джеймс, Серена Уильямс и Ким Кардашьян.
В прошлом сезоне Месси выступал за «ПСЖ». Он сыграл за команду 40 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 21 гол и сделал 20 результативных передач.