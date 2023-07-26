«Подержи мое пиво». Месси отпраздновал забитый гол известным мемом

Первые два мяча в составе команды из Флориды забил звездный нападающий Лионель Месси. Во время празднования одного из мячей аргентинец изобразил известный мем «Подержи мое пиво». Жест был адресовав совладельцу клуба Дэвиду Бекхэму, который в этот момент находился у скамейки запасных.