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09:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Подержи мое пиво». Месси отпраздновал забитый гол известным мемом

«Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» (4:0) во втором туре группового этапа Кубка североамериканских лиг.

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Источник: кадр трансляции

Первые два мяча в составе команды из Флориды забил звездный нападающий Лионель Месси. Во время празднования одного из мячей аргентинец изобразил известный мем «Подержи мое пиво». Жест был адресовав совладельцу клуба Дэвиду Бекхэму, который в этот момент находился у скамейки запасных.

Во время загрузки произошла ошибка.

После сегодняшней победы «Интер Майами» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка лиг, набрав в двух матчах шесть очков. Плей-офф турнира стартует 2 августа, соперник «Интер Майами» в 1/16 финала будет определен позднее.

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