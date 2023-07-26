«Подержи мое пиво». Месси отпраздновал забитый гол известным мемом
«Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» (4:0) во втором туре группового этапа Кубка североамериканских лиг.
«Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед» (4:0) во втором туре группового этапа Кубка североамериканских лиг.
Первые два мяча в составе команды из Флориды забил звездный нападающий Лионель Месси. Во время празднования одного из мячей аргентинец изобразил известный мем «Подержи мое пиво». Жест был адресовав совладельцу клуба Дэвиду Бекхэму, который в этот момент находился у скамейки запасных.
После сегодняшней победы «Интер Майами» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка лиг, набрав в двух матчах шесть очков. Плей-офф турнира стартует 2 августа, соперник «Интер Майами» в 1/16 финала будет определен позднее.